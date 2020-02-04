4 bin dolar için 4 gün işkence

Kadıköy’de 26 Ocak tarihinde Afganistan uyruklu Faizullah R. (18), arkadaşı Hayatullah A. (20) isimli şahsın kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve serbest bırakılması karşılığında 4 bin dolar para talep edildiğini polise bildirdi. Ekipler, ihbarcı aracılığıyla iletişime geçtiği şahısları buluşmak için ikna etti. Buluşma yerinde polisin dikkatini çeken Afganistan uyruklu Abdullah Z. (20) ve Lal Muhmad T. (28) isimli şüpheli şahıslar aynı gün yakalandı.

HAYAT Kaçırılmış gibi yapıp ailesinden fidye istedi

Zorla tutulduğu eve baskın düzenlendi

Yapılan çalışmaların ardından Beykoz’da bir adreste olduğu belirlenen mağdur kurtarıldı. İkamette bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve M.N. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmaların ardından Beykoz’da bir adreste olduğu belirlenen mağdur kurtarıldı. İkamette bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve M.N. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Hayatullah A'ya bıcak, demir zincir ve elektrik kablosuyla işkence ettiler.

GÜNDEM İranlı iş adamı kurtarıldı

Bıçak, zincir, elektrik kablosuyla işkence

Yapılan aramalarda işkence esnasında kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet 30 cm bıçak, 1 adet 50 cm uzunluğunda demir zincir, 1 adet bez parçası, 1 adet 1 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

GÜNDEM Konteynerde 9 gün boyunca korkunç işkence

İşkenceyi kayda aldılar

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların 22 Ocak günü görüşme bahanesiyle mağdur şahsı kaçırdıkları, 4 gün boyunca çeşitli yöntemlerle şahsa işkence yaptıkları, yaptıkları işkenceleri videoya çekerek görüntüleri mağdur şahsın Suudi Arabistan’daki amcasına gönderdikleri ve bu şekilde 4 bin dolar fidye talep ettikleri belirlendi.