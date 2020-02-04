4 bin dolar için 4 gün işkence

Kadıköy’de 26 Ocak tarihinde Afganistan uyruklu Faizullah R. (18), arkadaşı Hayatullah A. (20) isimli şahsın kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve serbest bırakılması karşılığında 4 bin dolar para talep edildiğini polise bildirdi. Ekipler, ihbarcı aracılığıyla iletişime geçtiği şahısları buluşmak için ikna etti. Buluşma yerinde polisin dikkatini çeken Afganistan uyruklu Abdullah Z. (20) ve Lal Muhmad T. (28) isimli şüpheli şahıslar aynı gün yakalandı.
Zorla tutulduğu eve baskın düzenlendi
Yapılan çalışmaların ardından Beykoz’da bir adreste olduğu belirlenen mağdur kurtarıldı. İkamette bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve M.N. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan çalışmaların ardından Beykoz’da bir adreste olduğu belirlenen mağdur kurtarıldı. İkamette bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve M.N. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Bıçak, zincir, elektrik kablosuyla işkence
- Yapılan aramalarda işkence esnasında kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet 30 cm bıçak, 1 adet 50 cm uzunluğunda demir zincir, 1 adet bez parçası, 1 adet 1 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
İşkenceyi kayda aldılar
Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların 22 Ocak günü görüşme bahanesiyle mağdur şahsı kaçırdıkları, 4 gün boyunca çeşitli yöntemlerle şahsa işkence yaptıkları, yaptıkları işkenceleri videoya çekerek görüntüleri mağdur şahsın Suudi Arabistan’daki amcasına gönderdikleri ve bu şekilde 4 bin dolar fidye talep ettikleri belirlendi.
- Yakalanarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan kontrollerde Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen müşteki Faizullah R. ile mağdur Hayatullah A. isimli şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.