Gündem 4 bin dolar için 4 gün işkence
İSTANBUL

4 bin dolar için 4 gün işkence

4 bin dolar için 4 gün işkence

Kadıköy’de fidyeciler tarafından kaçırılarak 4 gün boyunca işkence edilen ve görüntüleri Suudi Arabistan’daki amcasına gönderilerek 4 bin dolar fidye istenen şahıs, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Dehşete düşüren olayla ilgili yakalanan 5 kişi tutuklandı, 2 kişi sınır dışı edildi.

Haber Merkezi İHA
Yakalanan fidyeciler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan fidyeciler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy’de 26 Ocak tarihinde Afganistan uyruklu Faizullah R. (18), arkadaşı Hayatullah A. (20) isimli şahsın kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve serbest bırakılması karşılığında 4 bin dolar para talep edildiğini polise bildirdi. Ekipler, ihbarcı aracılığıyla iletişime geçtiği şahısları buluşmak için ikna etti. Buluşma yerinde polisin dikkatini çeken Afganistan uyruklu Abdullah Z. (20) ve Lal Muhmad T. (28) isimli şüpheli şahıslar aynı gün yakalandı.

Kaçırılmış gibi yapıp ailesinden fidye istedi
HAYAT
Kaçırılmış gibi yapıp ailesinden fidye istedi

Zorla tutulduğu eve baskın düzenlendi

Yapılan çalışmaların ardından Beykoz’da bir adreste olduğu belirlenen mağdur kurtarıldı. İkamette bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve M.N. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmaların ardından Beykoz’da bir adreste olduğu belirlenen mağdur kurtarıldı. İkamette bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve M.N. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Hayatullah A'ya bıcak, demir zincir ve elektrik kablosuyla işkence ettiler.

İranlı iş adamı kurtarıldı
GÜNDEM
İranlı iş adamı kurtarıldı

Bıçak, zincir, elektrik kablosuyla işkence

  • Yapılan aramalarda işkence esnasında kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet 30 cm bıçak, 1 adet 50 cm uzunluğunda demir zincir, 1 adet bez parçası, 1 adet 1 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Konteynerde 9 gün boyunca korkunç işkence
GÜNDEM
Konteynerde 9 gün boyunca korkunç işkence

İşkenceyi kayda aldılar

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların 22 Ocak günü görüşme bahanesiyle mağdur şahsı kaçırdıkları, 4 gün boyunca çeşitli yöntemlerle şahsa işkence yaptıkları, yaptıkları işkenceleri videoya çekerek görüntüleri mağdur şahsın Suudi Arabistan’daki amcasına gönderdikleri ve bu şekilde 4 bin dolar fidye talep ettikleri belirlendi.

  • Yakalanarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan kontrollerde Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen müşteki Faizullah R. ile mağdur Hayatullah A. isimli şahıslar hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Esed rejiminin arsızlığı arttı

Esed rejiminin arsızlığı arttı

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya'ya önemli görev düşüyor.
İhalesi bu yıl yapılacak

İhalesi bu yıl yapılacak

Bakan Turhan, Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili güzel haberi verdi.
Virüsten kaçıpTürkiyeye yöneldi

Virüsten kaçıp
Türkiye'ye yöneldi

Sebze meyve ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayacak.
88 terörist etkisiz hale getirildi

88 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, ocak ayındaki operasyonların bilançosunu açıkladı.
Corona<br>virüs 3 ili vurdu

Corona
virüs 3 ili vurdu

​Uçuşlar yarın durdurulacak, 30 bin iptal var.
83 milyon olduk

83 milyon olduk

​Türkiye'nin nüfusu 2019'da 1 milyondan fazla arttı.

Türkiye'nin<br>faturasını düşürebilir

Türkiye'nin
faturasını düşürebilir

​Coronavirüs doğalgaz fiyatlarını da etkileyecek.
Hamile anne ve oğlu vahşice katledildi

Hamile anne ve oğlu vahşice katledildi

​2 yaşındaki bebek annesinin başında ağlarken bulundu.
Sürpriz teklif

Sürpriz teklif

​Nikah töreninde transfer görüşmesi yaptı.
LGBT gönüllüsü oldu

LGBT gönüllüsü oldu

ABD'de 140'a yakın okulu bulunan FETÖ'den yeni skandal.
İkinci elde<br>kapora tokatçılığı

İkinci elde
kapora tokatçılığı

Parayı aldıktan sonra ​telefonlarını kapatıyorlar.
1 günde<br>400 milyar dolar

1 günde
400 milyar dolar

​Coronavirüsü Çin piyasalarını da fena vurdu.
Elden para<br>mecburiyetine son

Elden para
mecburiyetine son

​Artık banka ve kredi kartlarıyla da ödenebilecek.
FETÖ'ye 38 ilde<br>dev operasyon

FETÖ'ye 38 ilde
dev operasyon

54 iş insanı, 50'si mahrem imam 128 şüpheliye gözaltı kararı.
F.Bahçe'den vefasızlık

F.Bahçe'den vefasızlık

Ücretinde indirime gitti yine de kadro dışı bırakıldı.
Kar, yağmur <br>ve fırtına beklentisi

Kar, yağmur
ve fırtına beklentisi

​Meteoroloji'den İstanbullular'a uyarı üstüne uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.