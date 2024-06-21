4 boğulma vakası daha

Bunaltan sıcaklar soğuk sulara itiyor. Buna paralel boğulma vakaları arttı. Dün İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Osmaniye’den 4 boğulma haberi daha geldi.

İstanbul Büyükçekmece’de serinlemek için kuzeniyle birlikte denize giren 26 yaşındaki Diyar Yalçınkaya hayatını kaybetti. Suya girdikten sonra hareketsiz kalan Yalçınkaya, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçınkaya hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi'nden mezun olan gencin iş bulmak için İstanbul'a geldiği ve bir markette çalıştığı öğrenildi. Yalçınkaya’nın

Muş'ta yaşayan ailesi acı haberle yasa boğuldu.

GÖZDEN KAYBOLDU

22 yaşındaki Muharrem Karaman serinlemek için Çanakkale’de girdiği denizde can verdi. Önceki gün Lapseki’ye bağlı Çardak beldesindeki Kum Adası'nda denize giren genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, boğulan Karaman'ın cansız bedenini bularak sudan çıkarttı.

TATİLE GELMİŞTİ

Muğla Fethiye’de serinlemek için Belcekız Plajı'nda denize giren 24 yaşındaki İsmail Faruk Cesur boğularak can verdi. Çırpındığının görülmesi üzerine çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Cesur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cesur'un bayram tatili için Konya'dan geldiği öğrenildi.

Osmaniye’de de serinlemek için Karaçay Deresi’ndeki sulama bendine giren Mehmet Cengiz Köse (55) boğuldu. Köse’nin cansız bedenini sudan dalgıçlar çıkarttı.

Sulama kanalına girmeyin!

Sulama kanalları ve baraj gölleri büyük tehlike arz ediyor. Şanlıurfa’da bu yıl ilk 6 ayda sulama kanalı ve göletlerde 17 kişi boğularak can verdi. Uzmanlar, sulama kanalı, baraj ve göletlerin, yüzmeye uygun olmadığı ve çok tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor. Sulama kanalına girilmesiyle gündemden düşmeyen en bilindik kent Adana. Çok tehlikeli olmasına rağmen Adana’da çocuk ve gençler kanala girmekten hiç vazgeçmiyor.

Dengesini kaybedip göle düştü

Adıyaman Samsat’ta baraj gölüne düşen küçük kız boğuldu. Bayram tatilinde ailesiyle Adıyaman’a gelen 8 yaşındaki İrem Su İnan, dün sabah Atatürk Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybedip suya düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve sualtı arama ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar 1 saat sonunda İrem'in cansız bedenine ulaştı. Küçük kızın cesedi, otopsi için Samsat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







