4 günün acı bilançosu

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 2 bin 453 trafik kazası trafik kazası gerçekleşti, 26 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 870 kişinin yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram tatilinin 4. gününde 615 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Yerlikaya, 431 bin 871 aracın denetlendiğini, denetimlerde 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı bilgisini verdi. Yerlikaya, denetimlerin amacının, bayram tatiline giden vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşması ve onlara sarılması olduğunu belirterek, “Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım” uyarısında bulundu.