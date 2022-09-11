4 ton biberiyenin ilk hasadı yapıldı

Kocaeli’de 2 yıl önce başlayan tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme projesinde 14 dönümlük arazide biberiye bitkisinin hasadı yapıldı.Açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gıdanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu fark etmiş bulunuyoruz. Bu proje sadece biberiye yetiştirme değil aynı zamanda ülkemizdeki gıda güvenliği stratejisine yönelik atılan adımlardan biri” dedi. Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 14 dönüm arazide 2 yıl önce başlayan tıbbi ve aromatik bitki projesinin hasadı sürüyor. Yaklaşık 4 ton ürün alınması bekleniyor. Gıda konusuna son dönemlerde yaşanılanlardan sonra daha da önem verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Biz pandemi, küresel ısınma ve son dönemde yaşanan Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte aslında gıdanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu da fark etmiş bulunuyoruz. Bu sadece biberiye yetiştirme meselesi değil. Büyük resimde, ülkemizdeki gıda güvenliği stratejisine yönelik atılan adımlardan bir tanesi olarak görüyoruz” diye konuştu.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da hasada katıldı.

“KIRSALA DÖNÜŞ BİR TEMENNİ OLMAKTAN ÇIKACAK”

Verimin yıldan yıla artacağına inandıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Biz burada sadece tıbbi aromatik bitkilerin tarladaki üretimiyle ilgilenmiyoruz. Uçtan uca bir planlamamız var. Asıl farklılık, yenilik de burada. Yapmaya çalıştığımız şey, çiftçinin yapmış olduğu faaliyetin katma değerini yükseltmek. Böyle olunca kırsala dönüş bir temenni olmanın ötesine geçebilecek. Yoksa ‘Hadi gelin köyümüze geri dönelim’ türküsünü söyler dururuz. Bunun arkasındaki asıl akıl ise şu; tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkartacak olan kurmuş olduğumuz iki tesistir. Biz sadece biberiye olarak sattığımızda kilogram başına elde edeceğimiz değer 1 birimse bunun yağını çıkarıp işlemi gerçekleştirdiğimizde 18’e çıkacak. Sonrası için bir başka hayalimiz de yağ borsasının Kocaeli’de kurulması” dedi.

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Ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz

Gıdanın bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğinin altını çizen Büyükakın, “Biz pandemi, küresel ısınma ve son dönemde yaşanan Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte aslında gıdanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu da fark etmiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda da yaklaşıp toprakların ekilmesi gerekiyor. Büyük resimde, ülkemizdeki gıda güvenliği stratejisine yönelik atılan adımlardan bir tanesi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNDEM Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hasat topladı: Yeni üretim hep desteklenecek