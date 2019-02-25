Gündem 4 yaşındaki kahraman
3. SAYFA

4 yaşındaki kahraman

Kars’ta yaşayan Temel ailesinin 4 yaşındaki torunu Ceren Temel, 7 aylık kardeşi Asmin’i evlerinde çıkan yangından kurtardı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Ceren, “Eğer kardeşimi alıp çıkarmasaydım yanacaktı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ceren Temel ve Asmin Temel
Ceren Temel ve Asmin Temel

Kars'ta Bülbül Mahallesi’nde tek katlı bir ede oturan Sebahat (73) ve Mehmet (74) Temel çifti, 5 Şubat'ta, uyuyan torunları Ceren ve Asmin'i evde bırakarak, dışarı çıktı. Çocuklar uykuya devam ederken, evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KUCAĞINA ALIP ÇIKARDI

Soba borularının düşmesiyle uyanan ve alevleri gören Ceren, 7 aylık kardeşi Asmin'i uyandırarak, kucağına alarak evden çıkmayı başardı. Evlerine dönen Temel çifti ise torunlarının alevlerden kurtulduğunu görüp sevinç yaşarken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü; ancak ev, kullanılamaz hale geldi.

Kardeşini yanmaktan kurtaran Ceren yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evde kardeşimle uyuyorduk. Ayağıma bir şey düştü ve ben uyandım. Alevleri görünce de hemen kardeşimin yanına gittim ve kucağıma alıp dışarı çıkardım. Eğer kardeşimi alıp, çıkarmasaydım yanacaktı. Şimdi çok mutluyum."

Çıkan yangından sonra Temel ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

VALİ ÖKSÜZ'DEN YARDIM İSTEDİ

  • Ev yangınında kardeşini kurtaran minik Ceren'in kahramanlığı, Kars Valisi Türker Öksüz'ün halk buluşması toplantısında ortaya çıktı. Vali Öksüz'ün düzenlediği toplantıya katılan Mehmet Temel, evinin yandığını belirterek, Öksüz'den destek istedi. "Gereken yapılacak, sen merak etme" diyen Vali Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekiplerini inceleme yapmaları için eve gönderdi.

Polisi alarma geçiren düğün konvoyu
GÜNDEM
Polisi alarma geçiren düğün konvoyu
/**/
Cellat ve dostları

Cellat ve dostları

​Avrupalı liderler, 9 genci idam eden cunta lideri Sisi'yle kol kola.
Bakliyat fırsatçıları

Bakliyat fırsatçıları

​Sebze-meyve fiyatlarını tanzim sonrası bir miktar düşüren marketlerde bakliyat fiyatları da el yakıyor.
15 Temmuzfedakarlığı

15 Temmuzfedakarlığı

​​Hava Kuvvetleri'nde pilot ihtiyacının devam etmesi üzerine ek tedbir alındı.
Kirli ittifakgün yüzüne çıktı

Kirli ittifakgün yüzüne çıktı

CHP ve HDP'liler, Türk bayrağı önünde terör propagandası yaptı.
Kostas90+4'te '3'lük attı

Kostas90+4'te '3'lük attı

​Galatasaray, Yunan yıldızının attığı ilk golle zirve takibini sürdürdü.
Sana böylebir ittifak yakışır

Sana böylebir ittifak yakışır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay mitinginde muhalefeti eleştirdi.
Ölümle tehdit ettiler

Ölümle tehdit ettiler

ABD'li senatörün skandal paylaşımı tepki çekti.
Başakşehir hata yapmadı

Başakşehir hata yapmadı

​Başakşehir, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

Aslantepe'de büyük tehlike

Aslantepe'de büyük tehlike

Herkesin gözü onların üzerindeydi.
Darbeci kriz çıkardı

Darbeci kriz çıkardı

Sisi'den Irak halkına büyük saygısızlık.
Okullar tatil edildi

Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar yağışı yarın da sürecek.
Öğren de öyle gel

Öğren de öyle gel

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Kayseri mitinginde konuştu.
Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

​Macron, siyonizm karşıtlığını antisemitizm ile eş değer saydı.
Yeni Başkan Şentop

Yeni Başkan Şentop

​Meclis'in 29. başkanı 3. turda seçildi.
Teknolojinin kalbindeyiz

Teknolojinin kalbindeyiz

yenisafak.com ekibi olarak en yeni teknolojileri sizler için anbean takip edeceğiz.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.