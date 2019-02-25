4 yaşındaki kahraman

Kars'ta Bülbül Mahallesi’nde tek katlı bir ede oturan Sebahat (73) ve Mehmet (74) Temel çifti, 5 Şubat'ta, uyuyan torunları Ceren ve Asmin'i evde bırakarak, dışarı çıktı. Çocuklar uykuya devam ederken, evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KUCAĞINA ALIP ÇIKARDI

Soba borularının düşmesiyle uyanan ve alevleri gören Ceren, 7 aylık kardeşi Asmin'i uyandırarak, kucağına alarak evden çıkmayı başardı. Evlerine dönen Temel çifti ise torunlarının alevlerden kurtulduğunu görüp sevinç yaşarken, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü; ancak ev, kullanılamaz hale geldi.

Kardeşini yanmaktan kurtaran Ceren yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evde kardeşimle uyuyorduk. Ayağıma bir şey düştü ve ben uyandım. Alevleri görünce de hemen kardeşimin yanına gittim ve kucağıma alıp dışarı çıkardım. Eğer kardeşimi alıp, çıkarmasaydım yanacaktı. Şimdi çok mutluyum."

Çıkan yangından sonra Temel ailesinin evi kullanılamaz hale geldi.

VALİ ÖKSÜZ'DEN YARDIM İSTEDİ

Ev yangınında kardeşini kurtaran minik Ceren'in kahramanlığı, Kars Valisi Türker Öksüz'ün halk buluşması toplantısında ortaya çıktı. Vali Öksüz'ün düzenlediği toplantıya katılan Mehmet Temel, evinin yandığını belirterek, Öksüz'den destek istedi. "Gereken yapılacak, sen merak etme" diyen Vali Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekiplerini inceleme yapmaları için eve gönderdi.