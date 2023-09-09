4 zayıfı olan sınıfta kalacak

MEB’in yeni yönetmelik kararına göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak. Öğrencilerin yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Sınıf tekrarı yapan öğrenciler, ikinci kez sınıfta kalma durumunda mesleki eğitim merkezine veya açık öğretim lisesine yönlendirilecek. Öte yandan mesleki eğitim merkezinde sınıf tekrarı ve öğrenim hakkına ilişkin düzenleme yapıldı ve mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 11’inci sınıfta kalfalık belgesini almadan 12’nci sınıftaki ustalık eğitimine geçmemelerini temin etmek için düzenleme yapıldı.

Test değil yazılı sınav yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pazartesi günü başlayacak 2023/24 Eğitim Öğretim Yılı’na yeni ve sıkı kurallarla başlıyor. Buna göre artık liselerdeki sınavlar, yazılı yoklama şeklinde yapılacak. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlandı. Yeni yönetmelikte liselerde sınıf tekrarı, devamsızlık ve açık öğretime geçişlere ilişkin hükümlerin yanında yeni yeni maddeler de yer aldı. Öğrencilerin sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yönetmelikte, daha önceki düzenleme ile bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi.

EDEBİYAT DERSİNDE UYGULAMA

Bu kapsamda, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleri ile yapılacak. Türk dili ve edebiyatı dersi sınavlarının, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, bundan sonra Türk dili ve edebiyatı ders sınavları da yabancı dilde 4 dil becerisini ölçen sınav usulüne göre yapılacak.

DEVAMSIZLIK ‘SOSYAL SORUMLULUK’ GEREKTİRECEK

Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla “önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu” kuruldu. Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, başarısız sayılacak. Özürsüz bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Açık liseye geçiş yok

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık liselere geçişler zorlaştırıldı ve sadece istisnai durumda olan öğrencilerin açık liseye geçebilmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.



















