40 esir takas edilecek: Rusya ve Ukrayna Ankara'da anlaştı

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ilk günden itibaren barış için yoğun çaba sarf eden Türkiye, şimdi de Rus ve Ukraynalı ombudsmanları bir araya getirdi. Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Ankara'da düzenlenen “21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği” konferansı kapsamında ikili görüşme yaptı. Basına kapalı yapılan görüşmeye, daha sonra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kısa bir süre için TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

LİSTELERİ DEĞİŞTİRDİLER

Toplantının ardından açıklama yapan Rus ombudsman Tatiana Moskalkova, esir takası konusunda anlaştıklarını söyledi. Moskalkova şöyle konuştu: “Bazı askeri esirlerin listelerini değiştirdik ve 40'tan fazla esirin iade edilmesine karar verdik. Bazı Ukrayna vatandaşlarının Rusya'da bulunan ailelerine gelmesi konusunda Lubinets'den yardım istedim. Ağır hastalıkları olanlara da yine ombudsmanların yardımı gerekiyor çünkü insani koridorlar zaman zaman zor çalışmaktadır.”

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KAYIPLARI DA ARAYACAKLAR

Ombdusmanların taleplerine göre tıbbi yardım konusunda ve kayıp kişilerle ilgili meselelerin bulunduğunu vurgulayan Moskalkova, "Şimdi nerede oldukları bilinmeyen insanları bizim askerlerimiz ve özel servislerin yardımıyla aramaya çalışıyoruz. Kaybolmuş insanların listesini birbirimize verdik ve bu kişileri arama konusunda mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

YARALILAR TÜRKİYE’YE GELEBİLİR

Moskalkova, yaralılara yardım, esirlerin değişimi ve sivillerin dönmesi gibi başlıklar olduğunu belirterek, “İnsani koridorlar duruma göre yapılabilir. Onların oluşturulması konusu, iki ülkenin askeri bakanlıklarının görevidir. Bu koridorlar olmayınca bizim yetkilerimiz çerçevesinde somut insanlara yardım etme imkanlarımız oluyor” dedi. “Yaralılar ve takas edilen esirler Türkiye'ye gelebilir mi?” sorusunu Moskalkova, “Türkiye şu anda en uygun yerlerden biridir bu konuda. Onun için insanlar Türkiye üzerinden başka ülkelere gidebilir” diye yanıtladı.

İNSANİ SORUNLARA ODAKLANDIK

Ukrayna Ombudsmanı Lubinets ise, “Özellikle 2014'ten itibaren Rusya Federasyonu'nda hapis cezası çeken sivil Ukrayna vatandaşları konusuna yoğunlaştık. Ailelerin birleşimi, çocukların iadesi, Ukrayna’da veya Rusya’da bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin karşılıklı iletilmesi gibi birçok insani sorun hakkında konuştuk” dedi.

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YOL HARİTASI BUGÜN BELLİ OLACAK

Rus ve Ukrayna ombudsmanların buluşmasına katılan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Rusya ve Ukrayna ombudsmanlığı ile görüşerek yaralıların, çocukların ve kadınların karşılıklı olarak tahliyesi veya Rusya'da bulanan Ukraynalıların, Ukrayna'da bulunan Rus vatandaşlarının karşılıklı olarak değişimi konusunda iki arkadaşımızı Türkiye'de bir araya getirdik. Bizim de desteğimizle katkımızla çok önemli bir mesafe alındı. Görüşmeler devam ediyor” dedi. Malkoç, bugün ortak bir yol haritasının ortaya çıkacağını ifade etti.

Bomba iddialarına çifte yalanlama

Türkiye’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik ettiği yönündeki haberlere hem Ukrayna hem de Rusya’dan yalanlama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmek zor. Güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var” diye konuştu. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da, “Bu, Türkiye ile Ukrayna ilişkilerinin altını oymak ve dünyada Ukrayna, Türkiye hakkında kötü imaj yaratmak için özel olarak üretilmiş bir haber” dedi.

GÜNDEM Tahıldan sonra kavuşma koridoru