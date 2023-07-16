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40 sivilin kanı yerde kalmadı: MİT Münbiç'te etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK’ya ağır darbe indiriyor. Son olarak MİT'in Münbiç'teki operasyonunda, 2020'de Afrin'de bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 11’i çocuk 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu Heysem Cuma öldürüldü.

Haber Merkezi
04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
28 Nisan 2020’de Afrin‘de bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıda 11’i çocuk 40 sivil ölmüş, 47 kişi de yaralanmıştı.

28 Nisan 2020’de Afrin‘de bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıda 11’i çocuk 40 sivil ölmüş, 47 kişi de yaralanmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) sınır ötesinde bir nokta operasyon daha. Afrin’de 28 Nisan 2020’de 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu, PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan “Heysem Abu Dahham” kod adlı Heysem Cuma etkisiz hale getirildi. PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Cerablus’ta 2019’da 3’ü motor, 2’si otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırılar ve 28 Nisan 2020’de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen, 11’i çocuk 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı saldırının sorumlusu olan Heysem Cuma, MİT tarafından takibe alındı.


MÜNBİÇ MERKEZDE NOKTA OPERASYON

Terör eylemlerini gerçekleştirmek üzere çoğunlukla harekat bölgelerine ait sınır hattında bulunan teröristin, bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği tespit edildi. MİT’in saha ajanları tarafından Münbiç şehir merkezinde yürütülen operasyon sonucu, Heysem Cuma 9 Temmuz’da aracının içinde etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK-PYD/YPG’nın sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten teröristin, Fırat Kalkanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olduğu belirtildi.


MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi
MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından bir yenisini daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi. Ayrıca İsrail istihbaratının belirlediği kişilere yönelik fiziki takip yaptırarak hedef şahısların ikili buluşmalarının fotoğraflanması ve gözetim altına alınması gibi faaliyetleri belgeli tespit etti.

#MİT
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9 dakika önce
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