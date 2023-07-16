40 sivilin kanı yerde kalmadı: MİT Münbiç'te etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından bir yenisini daha imza attı. MİT'in Ortadoğu ülkelerinden sorumlu 10 ayrı ekibinden oluşan İstihbarata Karşı Koyma (İKK) saha ajanları, Mossad tarafından uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirledi. Ayrıca İsrail istihbaratının belirlediği kişilere yönelik fiziki takip yaptırarak hedef şahısların ikili buluşmalarının fotoğraflanması ve gözetim altına alınması gibi faaliyetleri belgeli tespit etti.