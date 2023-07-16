40 sivilin kanı yerde kalmadı: MİT Münbiç'te etkisiz hale getirdi

28 Nisan 2020’de Afrin‘de bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıda 11’i çocuk 40 sivil ölmüş, 47 kişi de yaralanmıştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) sınır ötesinde bir nokta operasyon daha. Afrin’de 28 Nisan 2020’de 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu, PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan “Heysem Abu Dahham” kod adlı Heysem Cuma etkisiz hale getirildi. PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Cerablus’ta 2019’da 3’ü motor, 2’si otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırılar ve 28 Nisan 2020’de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen, 11’i çocuk 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı saldırının sorumlusu olan Heysem Cuma, MİT tarafından takibe alındı.
MÜNBİÇ MERKEZDE NOKTA OPERASYON
Terör eylemlerini gerçekleştirmek üzere çoğunlukla harekat bölgelerine ait sınır hattında bulunan teröristin, bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği tespit edildi. MİT’in saha ajanları tarafından Münbiç şehir merkezinde yürütülen operasyon sonucu, Heysem Cuma 9 Temmuz’da aracının içinde etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK-PYD/YPG’nın sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten teröristin, Fırat Kalkanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olduğu belirtildi.