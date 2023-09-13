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400 günde bitecekti: Otoparkın ihalesi 4 yıldır yapılamadı

İBB’nin Aksaray’daki park sorununu çözmek için eski İSKİ binasının yerine yapacağı otopark projesi yılan hikayesine döndü. 400 günde bitirilmesi beklenen yer altı otoparkının 4 yıldır ihalesi bile yapılmadı.

Neslihan Önder
04:00 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eski İSKİ binasının arazisi, bitirilemeyen proje sebebiyle şantiye görüntüsünden kurtulamadı.

Eski İSKİ binasının arazisi, bitirilemeyen proje sebebiyle şantiye görüntüsünden kurtulamadı.

Fatih Aksaray’daki otopark projesi, CHP’li İBB’nin bitmek bilmeyen projelerinden birisine döndü. İş yerlerinin çok yoğun olduğu semtin otopark sorununa çare olarak, zemin altı katlı otopark yapılacağı duyurulan Aksaray’daki eski İSKİ binası yıkılmıştı. 400 günde biteceği açıklanan otopark, 4 yıldır tamamlanamadığı gibi yeniden yapılan ve karşısındaki yer altı otoparkıyla birleştirilmesi planlanan yeni projede de henüz tek bir çivi dahi çakılamadı.


KAMU ZARARINA NEDEN OLDU

İBB, 13 bin 560 metrekare alanı ile zemin üstünün yeşil alan olarak kullanılacağını, zemin altında ise 350 araçlık 3 katlı otopark yapılacağını duyurduğu projenin 400 günde biteceğini açıklamıştı. İSKİ binasının yıkılmasıyla zemin altı otopark projesine 2018’deki ihale sürecinin ardından başlandı. Hatta zemin ile ilgili kazı çalışmaları da yapıldı, çalışmalarda belli bir aşama kaydedildi. Ancak proje aniden durdurularak kazılan zeminin üstü kapatıldı. Uzmanlar söz konusu durdurmanın yüksek miktarda kamu zararına neden olduğunu açıklasa da projeye devam edilmedi.


HÂLÂ RAFTA BEKLİYOR

2022 yılına gelindiğinde ise İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan ve halihazırda otopark sıkıntısı yaşayan Fatih’te yine İSKİ binasının bulunduğu yere otopark yapılması için yeni bir proje hazırlandı. “Fatih Aksaray Sanat Meydanı ve Zeminaltı Otopark” adıyla hazırlanan proje, tüm onayları aldı. Ancak proje, neredeyse bir buçuk yıldır İBB raflarında ihaleye çıkmayı bekliyor. Adeta yılan hikayesine dönen ve bir türlü tamamlanamayan otopark projesi İstanbulluların trafik ve ulaşım çilesini artırıyor. 400 günde bitirileceği belirtilen alanın arka kısmı atıl durumda bırakılırken, ön tarafı ise Su Vakfı tarafından İstanbul Otopark adıyla sivil bir işletmeye tahsis edildi.


#İBB
#otopark
#İSKİ
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