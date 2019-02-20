Gündem 41 ilde FETÖ operasyonu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

41 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ’ye yönelik Muğla merkezli 41 ildeki operasyonlarda aralarında örgütün kasalarından ‘Kozmik Bacı’ lakaplı Yasemin Öner’in de bulunduğu 113 kişi yakalandı. İstanbul’da 53 muvazzaf asker, Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise yine tamamı muvazzaf 52 astsubay ile kamuya sızan kripto FETÖ’cü 354 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
113 kripto FETÖ'cü gözaltına alındı.
113 kripto FETÖ'cü gözaltına alındı.

Türkiye güne Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik peş peşe operasyon haberleriyle başladı. Muğla merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 14’ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken bunlardan 14’ü gözaltına alındı. İstanbul’da 53 muvazzaf asker, Jandarma Genel Komutanlığı’nda ise tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir’de ise aralarında FETÖ’nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 kişi için gözaltı kararı verildi.

‘KOZMİK BACI’ YAKALANDI

  • Ankara’da ise FETÖ’nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan ‘Kozmik Bacı’ lakaplı Yasemin Ören’in de aralarında bulunduğu 26 kişi yakalandı. Örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü bulunduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı tespit edilen Ören ile eşi Nihat Ören, Ankara’da saklandıkları evde gözaltına alındı. Ören’in kaldığı evde yapılan aramada, döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildi.

52 ASTSUBAY İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara’daki FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi. Öte yandan İzmir merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonda aralarında FETÖ’nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

MAHREMLERE DARBE

Operasyonlarda Deniz Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına da büyük darbe vuruldu. Gözaltına alınanlar arasında mahrem yapılanmada yer aldıkları tespit edilen örgüt hiyerarşisinde “genel müdür”, “müdür”, “müdür yardımcısı”, “öğretmen” gibi görevlerde bulundukları tespit edilen 12 şüpheli ile özel sektör çalışanları da bulunuyor. 113 şüphelinin yakalandığı operasyon devam ediyor.

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