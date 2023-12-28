41 ilde uyuşturucu üretici ve satıcılarına 'Narkogüç' darbesi: 418 zehir taciri yakalandı

Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 4️⃣1️⃣ ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları ise şöyle;