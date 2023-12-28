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41 ilde uyuşturucu üretici ve satıcılarına 'Narkogüç' darbesi: 418 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-41” operasyonlarında 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 418 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:12 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 08:49 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
41 ilde zehir tacirlerine Narkogüç darbesi
41 ilde zehir tacirlerine Narkogüç darbesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 4️⃣1️⃣ ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları ise şöyle;


❌ Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 10 kg esrar,

📌 2 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔 4️⃣9️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 272 kg esrar ele geçirildi.

🚔 6️⃣7️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌41 kg skunk ele geçirildi.

🚔 1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 171 kg skunk ele geçirildi.

🚔 2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 38 kg skunk ele geçirildi.

🚔 3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 94 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔 2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 46 kg skunk,

🚔 1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌430 kg skunk ele geçirildi.

🚔5️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌22 kg eroin,

📌6 kg kokain ele geçirildi.

🚔5️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌11 kg 500 gr metamfetamin,

📌2050 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔7️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌4250 adet uyuşturucu hap,

📌3200 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirildi.

🚔5️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌3 kg metamfetamin,

📌2578 adet sentetik uyuşturucu hap,

📌1 kg esrar ele geçirildi.

🚔8️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌20 kg esrar geçirildi.

🚔5️⃣Zehir Taciri yakalandı.


❌Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌650 gr metamfetamin, esrar ve sentetik hap geçirildi.

🚔2️⃣6️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌500 gr bonzai ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1 kg metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔6️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌575 kg esrar ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


❌Balıkesir ve Burdur İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda

🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

#Narkogüç operasyonu
#Uyuşturucu
#Ali Yerlikaya
1 saat önce
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