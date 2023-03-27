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45 bin öğretmen atamasında ön başvurular başlıyor

8 Mayıs'ta yapılacak olan 45 bin öğretmen atamasının ön başvuru ve sözlü sınav tercihi süreçleri bugün başlayacak.

10:13 . 27/03/2023 الإثنين
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45 bin öğretmen ataması

45 bin öğretmen ataması

45 bin yeni öğretmen ataması ön başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 1 Nisan tarihine kadar alınacak ve 8 Mayıs'ta atamalar yapılacak.


Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.


Öğretmen adaylarının atama tercihleri
2-6 Mayıs
tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta açıklanacak. Öğretmenler, 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.


103 branş için atama yapılacak


Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.


Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak.





#atama
#öğretmen
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