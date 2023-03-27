45 bin öğretmen atamasında ön başvurular başlıyor

45 bin öğretmen ataması
45 bin yeni öğretmen ataması ön başvuruları bugün başlıyor. Başvurular 1 Nisan tarihine kadar alınacak ve 8 Mayıs'ta atamalar yapılacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.
103 branş için atama yapılacak
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.
Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak.