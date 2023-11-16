4.5 yılda Bergama’nın çehresi değişti

Şehrimizin imajına değer katmak ve halkımızın sosyal alanlarını artırmak amacıyla 37 bin metrekare alanda kurulan Zeytinpark, yılbaşında tamamlanması beklenen Millet Bahçesi ve Çamlıpark, her mahallede parklar, basket sahaları, kırsal mahallelerde ve merkezde halı sahalar, açık spor tesisleri ile bölge halkı tarihinde görülmemiş yatırım ve düzenlemelere kavuştu.

Eski yollar tarih oluyor

Bergama’mızın kanayan yarası yol sorunlarını birer birer çözen Hakan Koştu, şehir içindeki trafik sorununu azaltmak ve transit geçişleri kent trafiğine eklememek için Çevre Yolu’nu da hayata geçirdi. Kavşak düzenlemelerinin bitmek üzere olduğu Çevre Yolu sonrası Adnan Menderes Bulvarı’da düzenlenerek yürüyüş ve bisiklet yollarını halkımızın hizmetine sunacak.

Anafartalar Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Yeşilırmak Caddesi, K.Kemalbey Caddesi, M.Yazıcı Caddesi, Barbaros Caddesi, Kayhan Caddesi, Çaltıcı Bahçe Caddesi ardından Hasan Çelebi ve Fatih Caddelerinde de sıcak asfalt tamamlandı. Çok kısa zamanda da Üçkemer Caddesindeki asfaltlama çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Adım adım tamamlanan caddelerle bağlantılı ara sokaklarda kilit parkeler tamamlanıyor ve Bergama yeni baştan kuruluyor.

Tabakhane ve eski Çırçır Fabrikası restorasyonu

Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projesi ile birlikte Tabakhane ve Eski Çırçır Fabrikası’nın Restorasyonu kapsamında 400 m2 açık, 350 m2 kapalı alana sahip iki tarihi yapıyı restore edildi. Yapılara ulaşımın sağlandığı Üçkemer Caddesinin asfaltlanması ve Selinos Antik Kanalı yanındaki alanın düzenlenmesiyle çok yakında hizmete girecek binalarla Antik Çağ Tıbbi Malzemeleri Müzesi, Parşömen Müzesi, kafe ve restoranlar hizmete alınacak.



