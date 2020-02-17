450 PKK'lı gözaltında

Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Ülke genelinde örgütün şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği açıklandı.

8 PKK'lı terörist tutuklandı.

8 PKK’LI ETKİSİZ

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine de hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan, aralarında “Harun” kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.