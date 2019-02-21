Gündem 46 artçı deprem oldu Çatlak binalar gidebilir
ÇANAKKALE

Çanakkale'de depremin ardından 46 artçı deprem meydana geldi

46 artçı deprem oldu: Çatlak binalar gidebilir

Çanakkale Valiliği, Ayvacık'ta saat 21.23’te meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise yaptığı son açıklamada “Herhangi yaralanma, bir can kaybı yok. Halkımızın bu gece dikkat etmesi lazım. Bir daha olursa o çatlak binalar gidebilir. Çok dikkatli olmak lazım” dedi. Birçok köyde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Haber Merkezi AA DHA IHA
Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ederken vatandaşlar artçı depremlerden dolayı geceyi dışarıda geçirdi.
Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ederken vatandaşlar artçı depremlerden dolayı geceyi dışarıda geçirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Marmara ve Ege'deki birçok ilde hissedildi. Yerin 8.4 kilometre altında meydana gelen depremin saati 21.23 olarak açıklandı. Marmara ve Ege'de birçok şehirde hissedilen depremin ardından bölgede 46 artçı deprem meydana geldi.

İHA
Çanakkale'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: ÇATLAK BİNALAR GİDEBİLİR

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, “Biz öncelikle Ayvacık Merkezdeki durumu kontrol ettik. Millet panik halindeydi. Şu da neden? Önce yüksek dozda geldi. Vurdu. Yıkılıyoruz dedik ama sonra yumuşayarak devam etti.

İHA
Çanakkale'de hasar gören binalara ekipler müdahale etti.
  • Öylelikle büyük bir yıkım olmadı. Ayvacık’ta hiç yıkım olmadı. Köylerle irtibatı sağladık. Herhangi yaralanma, bir can kaybı yok. Halkımızın bu gece dikkat etmesi lazım. Doz azalarak gidiyor. 2’ye düştü 3’e düştü falan ama bir daha olursa o çatlak binalar gidebilir. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ: 46 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Depremle ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana gelmiş olup, deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Ayvacık’ta 15, Merkezde ve diğer ilçelerimizde 6 vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmıştır” denildi.

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İHA
Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar büyük korku atlattı.

Açıklamada, “Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre; Adatepe köyünde 2 konutun; Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun; Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun; Baharlar köyünde 2 konutun; Çaltı köyünde 3 konutun; Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun; Güzelköy köyünde 7 konutun; Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun; Kısacık köyünde 6 konutun; Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun; Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun; duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu ön bilgi olarak elde edilmiştir. Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam etmektedir. 21 Şubat 2019 Perşembe günü günün ağırmasıyla birlikte bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanılacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri 21 Şubat 2019 Perşembe günü olay bölgesinde olacaklardır. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacaklardır. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir” ifadesine yer verildi.

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İHA
Depremin hissedilmesiyle birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAK’TA GEÇİRDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakan vatandaşlar üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar deprem korkusu ve uyarılar nedeniyle bu gece eve girmeyeceklerini belirtti.

İHA
Bir çok köyde vatandaşlar geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı.

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