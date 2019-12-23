Gündem Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı 46 ile yağış uyarısı yapıldı
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46 ile yağış uyarısı! ​İzmir, Antalya, Mersim, İstanbul, Muğla, Adana, Mersin, Konya hava durumu

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: 46 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa, Denizli, Burdur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde kuvvetli, Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (100 km/saat üzeri) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (100 km/saat üzeri) esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
  • İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17
  • İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.) 17
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 18
  • Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 17
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 22
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 5
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 11

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