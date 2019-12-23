Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı: 46 ile yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (100 km/saat üzeri) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (100 km/saat üzeri) esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10 İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17

Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17 İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.) 17 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 18

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 18 Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 17

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 17 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Parçalı ve çok bulutlu 21 Trabzon: Parçalı bulutlu 22

Parçalı bulutlu 22 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 5

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 5 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 11

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