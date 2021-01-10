Gündem 479 sikkeyi satamadan yakalandı
İSTANBUL

479 sikkeyi satamadan yakalandı​

479 sikkeyi satamadan yakalandı

Gaziosmanpaşa’da elinde bulunan tarihi sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheli A.Ş., aracıyla seyir halindeyken sikkelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çantasında ve işyerinde yapılan aramalarda 479 adet sikke ele geçirildi. Jandarmanın yaptığı operasyon da kameraya yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Bulunan sikkeler Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.
Bulunan sikkeler Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gaziosmanpaşa’da bir şüphelinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler yaptıkları araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin şüpheli A.Ş.'de olduğunu tespiti etti. Şüpheli A.Ş.’nin ikamet adresini takibe alan jandarma ekipleri, şüphelinin elinde olduğundan şüphelendikleri sikkeler için operasyon başlattı. Şüphelinin evinden çıkışını takip eden ekipler, şüphelinin aracına elinde poşetle geldiğini, poşeti aracın içine sakladığını, sonrasında aracıyla tek başına yola çıktığını gördü. Jandarma ekipleri, önce şüpheli A.Ş.’yi seyir halindeyken yolun kenarında durması için uyardı. A.Ş. aracı yolun kenarına çektikten sonra jandarma ekiplerinin araçta arama yaptı. Aramada, koltuğun altına gizlenen sikkeler, aracın bagajından uzanılarak ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin, aracın arka koltuğunun altından çıkan poşetlerde yaptıkları aramalarda 479 adet sikke ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla hakkında adli işlem başlatılmak üzere şüpheli A.Ş. gözaltına alındı.

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SİKKELER İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekipleri, 479 adet sikkeyi incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim etti. 479 adet sikkenin 470 adedinin bronz Yunan, Roma ve Bizans Dönemi’ne tarihlenen sikkeler olduğu,1 adedinin kurşun Bizans dönemi mühür baskısı olduğu, 6 adedinin bakır Osmanlı sikkesi olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde, tasnif ve tescile tabi eserlerden oldukları belirlendi. 2 adet sikkenin ise son altı Osmanlı padişahı dönemi bakır sikkelerin ise yurt dışına çıkışı yasak eserlerden oldukları belirlendiğinden muhafaza altına alınmaları sağlandı.

Litresi 10 bin lira: Bu yıl satış rekoru kırdı talebe yetişemiyorlar
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Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Antibiyotik özelliğe sahip ve bağışıklık sistemini güçlü tutan propolis, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görmeye başladı. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Arıcılık Eğitmeni Zeynep Yıldız Mavi, “Her yıl temmuz ve ağustos aylarında Toros Dağları’nın 2000 rakımdan yükseklerde arı kovanlarından elde edilen propolisler, aralık- ocak- şubat aylarında bir dizi işlemlerden geçirilerek sıvılaştırılıyor. Sıvılaştırılan propolisin litresi şu anda 10 bin TL’den satılıyor. Son 10 yıl öncesine kadar bilinmeyen ve hatta atık diye arıcılar tarafından kullanılmayan propolis maddesi, şu anda vatandaşlar tarafından en çok tüketilen arı ürünleri arasında yerini aldı. Covid- 19 salgını nedeniyle propolise olan talep geçtiğimiz yıla oranla yüzde bin oranında arttı diyebiliriz dedi.
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Propolislerin kovanların dezenfektanı olduğunu belirten Mavi, “Arının ürettiği yaklaşık 15 üründen biri olan propolise kovanların dezenfektanı da diyebiliriz. Arıların kovanlara ve tuzaklara yaptıkları propolislerin çok hijyenik bir ortamda kazıma yöntemi ile alınması gerekiyor. Propolisleri güneşte kuruttuktan sonra dünya standartları olan 30 gram propolise iki katı etil alkol veya zeytinyağı katılarak çözülür. Bu karışım yaklaşık 20- 25 gün boyunca sıvı haline gelene kadar çalkalanır ve hazır hale getirilir. Daha sonra sıvı halde olan propolisler, süzgeçten geçirilerek küçük şişelere aktarılıp, kullanıma hazırlanır. Propolisi hazırlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Karışıma yeteri kadar propolis konulması çok önemlidir diye konuştu.
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Mavi, “Son zamanlarda Covid- 19 salgın hastalığı nedeniyle insanların büyük talep gösterdiği propolis, bu yıl satış rekoru kırdı diyebiliriz. Propolisin insan vücuduna saymakla bitmeyen faydası var. En önemlileri; kanser, mide rahatsızlığı, ağız içi yaralar, diş eti rahatsızlıkları, mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı ve hücre yenileme gibi büyük faydası olan bir madde. Onun için daha önceki yıllarda satmakta zorlandığımız propolis talebine bu yıl yetişemiyoruz. Sıvı halde litresi 10 bin liradan alıcı bulan propolis, günde insan kilosunun onda biri kadar damla şeklinde tüketilerek alınabilir” ifadesini kullandı.
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Erdemli’de arıcılık ile uğraşan ve propolis satışı yapan Rukiye Yılmaz ise “Yaklaşık 2 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Daha önceleri bal satışı yapıyorduk ama bu yıl propolis üretimi de yapıyoruz ve gerçekten çok büyük talep var. Şu anda talebe yetişemiyoruz ve satışlarımızdan çok mutluyuz. Herkese şifa kaynağı olan propolisi tüketmeyi tavsiye ederim” dedi.
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Litresi 10 bin lira: Bu yıl satış rekoru kırdı talebe yetişemiyorlar
Mersin'in Erdemli ilçesinde arıların çiçeğin yaprak, sap ve öz sıvılarından topladıkları macun şeklinde olan ve bağışıklık sistemini güçlü tutan 'propolis'in litresi 10 bin TL'den satılıyor. Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolis, son 10 yılda çok tüketilen arı ürünlerinin başında gelmeye başladı.


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