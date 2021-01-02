488'inci gündeki evlat nöbetine, kısıtlamada kaldıkları otelde devam ettiler

2014 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, oğluna, "Gel teslim ol. Hepiniz gelin teslim olun. Bu HDP, sizin sırtınızdan ve kanınız üzerinden para alıyor" diye seslendi.



Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.



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DHA Ailelerin bekleyişi sürüyor.

Evladına kavuşan ailelerin sayısı giderek artıyor



Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.



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GÜNDEM Diyarbakır anneleri eylemlerini sokağa çıkma yasağında otelde sürdürüyor

DHA Ailelerden teslim ol çağrısı

Gel, teslim ol!

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Nurettin Ödümlü, 7 yıldır oğlunun sesini duymadığını ve çocukların kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Bunlar 'demokrasi, insan hakları, eşitlik, anneler ağlamasın' diyorlar. Burada 1.5 yıldır anneler ağlıyor. Onların da evladı var. Ben onlar için, 'evlat acısı çeksinler' demem, beddua etmem. Onlar utansınlar. 1985'te güvenlik korucusu sistemi çıktı. Ben de köy korucusuyum. Binlerce köy korucusunu şehit ettiler.

Ben 7 senedir evladımın sesini duymadım. Her gün ağlıyoruz. Bu kadınlara, babalara yazık değil mi? Yusuf gel oğlum. Bunlar yalandır, seni kandırıp gönderdiler. PKK diyor ki; 'siz gitseniz size işkence ederler, 50 sene cezaevine atarlar.' Bunlar hepsi yalandır. Siz geliyorsunuz devlete teslim oluyorsunuz iki gün sonra devlet sizi anne babalarınıza teslim ediyorlar. Gel teslim ol. Hepiniz gelin. Bu HDP, sizin sırtınızdan ve kanınız üzerinden para alıyor" diye konuştu.