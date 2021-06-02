​5 ay önce kumpası haber vermiş

FETÖ ile Sedat Peker arasında sadece eylem-söylem ortaklığı yok. FETÖ’nün firari medya imamı Emre Uslu 6 ay önce adeta, şu an körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker’i işaret ederek yeni bir hareketlenme olacağını işaret etmiş.
- Uslu, 8 Aralık 2020’de yaptığı yorumda şunları kaydetmiş: “Denklemin bir ucuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun ciddi şekilde oturduğunu, oturtulduğunu ve bunun için batı başkentlerinde önemli çalışmaların yapıldığını biliyorum. Belki bir körfez ülkesinden bütçe de ayrılmış olabilir. Önümüzdeki 6 içinde Türkiye’de çok hareketli bir siyaset gündeminin olabileceğini öngörüyorum Bu illa 6 ay sonra Kılıçdaroğlu iktidara gelecek değil, ama böyle bir deneme olabilir.”