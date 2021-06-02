Gündem 5 ay önce kumpası haber vermiş
ANKARA

5 ay önce kumpası haber vermiş

Gevezeliği nedeniyle birçok FETÖ operasyonunu önceden haber veren örgüt üyesi Emre Uslu, 8 Aralık 2020’deki videosunda da Peker’in videolarıyla ilgili önemli ipuçları verdi. Batı başkentlerinde Kılıçdaroğlu için önemli hazırlıklar olduğunu ifade eden Uslu, “Belki bir Körfez ülkesinden bütçe ayrılmış olabilir. 6 ay içinde Türkiye’de çok hareketli bir siyaset gündeminin olabileceğini öngörüyorum” demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​5 ay önce kumpası haber vermiş
Emre Uslu

FETÖ ile Sedat Peker arasında sadece eylem-söylem ortaklığı yok. FETÖ’nün firari medya imamı Emre Uslu 6 ay önce adeta, şu an körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker’i işaret ederek yeni bir hareketlenme olacağını işaret etmiş.

Senaryoyu FETÖ yazıyor Peker oynuyor
GÜNDEM
Senaryoyu FETÖ yazıyor Peker oynuyor
  • Uslu, 8 Aralık 2020’de yaptığı yorumda şunları kaydetmiş: “Denklemin bir ucuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun ciddi şekilde oturduğunu, oturtulduğunu ve bunun için batı başkentlerinde önemli çalışmaların yapıldığını biliyorum. Belki bir körfez ülkesinden bütçe de ayrılmış olabilir. Önümüzdeki 6 içinde Türkiye’de çok hareketli bir siyaset gündeminin olabileceğini öngörüyorum Bu illa 6 ay sonra Kılıçdaroğlu iktidara gelecek değil, ama böyle bir deneme olabilir.”
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