5 ay önce kumpası haber vermiş Gevezeliği nedeniyle birçok FETÖ operasyonunu önceden haber veren örgüt üyesi Emre Uslu, 8 Aralık 2020’deki videosunda da Peker’in videolarıyla ilgili önemli ipuçları verdi. Batı başkentlerinde Kılıçdaroğlu için önemli hazırlıklar olduğunu ifade eden Uslu, “Belki bir Körfez ülkesinden bütçe ayrılmış olabilir. 6 ay içinde Türkiye’de çok hareketli bir siyaset gündeminin olabileceğini öngörüyorum” demişti.

Haber Merkezi 02 Haziran 2021, 00:00 Son Güncelleme: 02 Haziran 2021, 05:49 Yeni Şafak