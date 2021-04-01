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5 bin Fidan Geleceğe Nefes Olacak

Kızıltepe Belediyesi Orman Haftası etkinliği kapsamında ilçedeki vatandaşlara 5 bin fidan dağıttı.

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5 bin Fidan Geleceğe Nefes Olacak
Orman Haftası

‘Bir fidan Bin Nefes’ sloganıyla yola çıkan Kızıltepe Belediyesi, Orman Haftası etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara 5 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Herkesin yaşadığı yeri yeşil alanlara dönüştürmesi adına Kızıltepe Belediyesi belediye ekipleri tarafından dağıtılan fidanlar vatandaşları sevindirdi. Fidanları alan vatandaşlar fidanları evlerinin bahçesine ve uygun gördüklere yerlere dikeceklerini söylediler.

Bol oksijenli ve daha yeşil bir alana kavuşmak adına yapılan çalışma vatandaşlardan tam not aldı. İlçemizi daha yeşil bir alana dönüştürmek ve vatandaşlarımıza fidan dikmenin bilincini aşılamak adına ‘Bir fidan Bin Nefes’ sloganıyla yola çıktık diyen Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam: “Sıcaklıklar sizi rahatsız ediyorsa bir ağaç dikin, yağmurlar sizi korkutuyorsa bir ağaç dikin, ciğerlerini seviyorsanız bir ağaç dikin kısacası yaşamı seviyorsanız bir ağaç dikin. Dikeceğiniz bir fidan bugün ve yarınlarımız için gelecek”

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