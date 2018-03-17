Gündem5 bin polisle operasyon
İSTANBUL

İstanbul'da eş zamanlı polis operasyonu

5 bin polisle operasyon

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede 100 noktada çok sayıda polisin katılımıyla helikopter destekli denetimler yapıldı.

Haber MerkeziAA
İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu yapıldı.
İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu yapıldı.

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele Şubelerinden çok sayıda polisin katıldığı uygulama iki saat sürdü. Operasyona 5 bin polis katıldı.

AA'nın haberine göre; çalışmalara özel harekat polisleri de destek verdi. Uygulama kapsamında trafik kontrolleri ile şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) denetimleri gerçekleştirildi.

Durdurulan araçlarda detaylı aramaların yapıldığı çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer aldı.

İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu
FOTOĞRAF6
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İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu
Title
İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu
Title
İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu
Title
İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu
Title
İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu
Title
İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu
İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu
İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve yaklaşık 5.000 polisin katılımıyla Özel Harekat Polisi destekli denetim gerçekleştirdi.
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