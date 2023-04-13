5 farkla öne çıkacak

* TAM BAĞIMSIZLIK İDEALİ

: Beşinci büyük özelliğimiz ise vazgeçilmez ve geri dönülmez biçimde tam bağımsız Türkiye olma idealidir. Tam bağımsız Türkiye idealine sahip olmayan siyasilerin ne yerli araba üretmek, uçak motoru yapmak, ne İHA'ları-SİHA'ları üretmek; ne de Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da, Uzay Vatan'da Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak gibi bir derdi, davası olamaz.