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5 farkla öne çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” Seçim Beyannamesi'ne yazdığı önsözde, AK Parti'nin temelini oluşturan ve diğer siyasi partilerden ayrışmasını sağlayan beş önemli özelliğine dikkat çekti.

Uğur Duyan
04:00 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” Seçim Beyannamesi'ne yazdığı önsözde, AK Parti'nin temelini oluşturan ve diğer siyasi partilerden ayrışmasını sağlayan beş önemli özelliğine dikkat çekti. Erdoğan’ın öne çıkardığı özellikler şunlar:

* DAVA HAREKETİ
: Birinci önemli özelliğimiz şudur. AK Parti sadece siyasi parti değil, aynı zamanda bir dava hareketidir. ‘Dünya 5'ten Büyüktür’ ve ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkündür’ görüşü sadece birer motto değil, on yıllar boyunca peşinden koştuğumuz idealimizin bugünkü ifadesidir.
* GELECEĞİN PARTİSİ
: İkinci önemli özelliğimiz; AK Parti'nin, sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de partisi olmasıdır. 2023, 2053 ve 2071 sadece bir söz veya ufuk değildir, hedeftir.
* KAPSAYICI-KUŞATICI
: Üçüncü önemli özelliğimiz, Türkiye'de kapsayıcı-kuşatıcı bir siyasi fikrin ve muhtevanın öncülüğünü üstlenmektir.
* DEMOKAT VE REFORMCU
: Dördüncü önemli özelliğimiz olarak şunu belirtmeliyiz ki; AK Parti iç ve dış vesayet odaklarıyla çarpışa çarpışa ilerlemiş, bu uğurda büyük emekler sarf etmiş olan demokrat ve reformcu bir siyasi harekettir.
* TAM BAĞIMSIZLIK İDEALİ
: Beşinci büyük özelliğimiz ise vazgeçilmez ve geri dönülmez biçimde tam bağımsız Türkiye olma idealidir. Tam bağımsız Türkiye idealine sahip olmayan siyasilerin ne yerli araba üretmek, uçak motoru yapmak, ne İHA'ları-SİHA'ları üretmek; ne de Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da, Uzay Vatan'da Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak gibi bir derdi, davası olamaz.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim beyannamesi
#AK Parti
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