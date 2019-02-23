5 günde 400 muvazzaf gözaltında

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Konya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından toplam 352 muvazzaf TSK üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 6’sının Albay, 1’i Yarbay olduğu öğrenildi. Bu hafta gerçekleştirilen operasyonların ilki Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlendi. Operasyonda 17''si İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli olmak üzere 19'u Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri, 8'i Deniz Kuvvetlerine mensup toplam 53 şüpheli hakkında işlem yapılmasına karar verildi. 1'i Albay, 2'si Binbaşı, olmak üzere toplam 53 askeri personel şüpheli hakkında eş zamanlı olarak gözaltı talimatı verildi.

ANKARA’DA 52 MUVAZZAF

Aynı gün Ankara’da gerçekleştirilen Ankesör operasyonunda ise 52 Astsubay muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi. Yine aynı gün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15’i muvazzaf 3’ü görevden uzaklaştırılan 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

295’İ DE AKTİF GÖREVDE

Son olarak ise dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 295 askeri personel süpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Son operasyonla beraber 5 gün boyunca hakkında gözaltı kararı verilen TSK’da görevli şüpheli sayısı 425 oldu.