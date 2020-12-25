5 günlük Ankara hava durumu: Ankara'da kar yağışı devam edecek mi?

Ankara'da dün kar yağışı etkili oldu bir çok yer kara büründü.

Aralık ayında havaların birden fark edilir derece soğuması vatandaşlar kar yağışı hakkında meraklandırdı. Kar yağmasını bekleyenler, özellikle yılbaşında kar bekleniyor mu sorusuna cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuya ilişkin paylaşımlar yaptı. İşte başta Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere diğer illerin hava durumu bilgileri...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK, YILBAŞINDA KAR YAĞAR MI 2020?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son günlerdeki hava durumu tahminlerine göre, üç büyük şehirde bir süre daha kar yağışı beklenmiyor.

OYNAT 02:56 Ankara'da kar yağışının ilk gününde trafik kilitlendi Ankaralılar güne kar yağışıyla başladı. Evlerinden çıkarak yola çıkan vatandaşlar, tuzlama yapılmayan ve buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşadı. Pek çok noktada trafik kilitlenirken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

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NEREYE KAR YAĞACAK?

Ağrı Çevreleri, Van’ın Kuzey, Iğdır’ın Güney ve Batı Kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışına Dikkat!

Doğu Anadolu’nun doğusundaki kar yağışlarının Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Ağrı çevreleri, Van’ın kuzey, Iğdır’ın güney ve batı kesimlerinde etkisini arttırarak aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Doğu Karadeniz Kıyı İllerinde Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden (22.12.2020 22:00) itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

OYNAT 00:41 Ankara'da araçlar tuzlama yapılmadığı için 1 santimetre karda yolda kaldı Başkent'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yaklaşık 1 santimetre kadar yağan karda araçlar, yollara tuzlama yapılmadığı için ilerlemekte zorluk yaşadı. Kimi araçlar yolda kaldı. BiP'te paylaş

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Doğu Karadeniz'de Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (Çarşamba) batı ve kuzeybatı, doğusunda güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün(Çarşamba) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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