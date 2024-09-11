5 HDP’li yargı önünde

Türkiye’nin farklı kentlerinde 2014 yılında yaşanan ve 46 kişinin can verdiği Kobani olaylarına ilişkin olarak HDP’nin 5 eski milletvekillinin yargılanmasına devam edildi. Hüda Kaya, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dündar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması dün Ankara Sincan Cezaevi'nde görüldü. Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kaya hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına firari sanıklar hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.