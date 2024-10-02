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5 ilde organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

5 ilde organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

09:212/10/2024, Çarşamba
DHA
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2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-31' operasyonları düzenlendi.
2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-31' operasyonları düzenlendi.

Manisa ve Yozgat merkezli 5 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kuyu-31' operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı.

Soma ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Manisa'da Doğan Gezekli, Yozgat'ta Ahmet Doğan'ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-31' operasyonları düzenlendi.


Buna göre; eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışan, iş yerlerini kurşunlayan, silahlı tehditle mağdurlara zorla senet imzalattıran, ayrıca 'Silah ticareti', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Silahla kasten yaralama', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Tefecilik', 'Şantaj' suçlarını işlediği belirlenen 30 şüpheli, Manisa, Yozgat, Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.


Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.




#İçişleri Bakanlığı
#organize suç örgütü
#Manisa

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