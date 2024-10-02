5 ilde organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Soma ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Manisa'da Doğan Gezekli, Yozgat'ta Ahmet Doğan'ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-31' operasyonları düzenlendi.





Buna göre; eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışan, iş yerlerini kurşunlayan, silahlı tehditle mağdurlara zorla senet imzalattıran, ayrıca 'Silah ticareti', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Silahla kasten yaralama', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Tefecilik', 'Şantaj' suçlarını işlediği belirlenen 30 şüpheli, Manisa, Yozgat, Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.





Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.











