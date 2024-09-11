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5 ilde 'Siberağ-6' operasyonları: 74 gözaltı

Yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde gerçekleşen operasyonlarda, şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi

09:53 - 11/09/2024 Çarşamba
DHA
Operasyonlar sonucu 1 otomobil ile çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu 1 otomobil ile çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen 'Siberağ-6' operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında 'Yasa dışı bahis' ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 'Siberağ-6' operasyonları düzenlendi.


Buna göre; Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını B.İ.'nin yaptığı tespit edilen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin; başkalarına ait banka hesaplarını para karşılığında temin ederek, 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullandığı tespit edildi. Temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.


Suçtan elde edilen geliri kripto varlıklarda kullanılan soğuk cüzdanlara aktarıp, yurt dışında parayı akladıkları tespit edilen 58 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da ise İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.


Operasyonlar sonucu 1 otomobil ile çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.




#Siberağ Operasyonu
#İçişleri Bakanlığı
#emniyet
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