Gündem 5 katlı bina kundaklandı
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5 katlı bina kundaklandı

Beyoğlu’nda dün sabah 5 katlı tarihi binanın ikinci katında yangın çıktı. Çeşitli şehirlerden çalışmak için İstanbul’a gelen gençlerin yaşadığı binada 4 kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde önemli bir gelişme oldu. İstanbul Valiliği, yangına sebebiyet vermekle suçlanan bir kişinin Hatay’da gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Yangında 4 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu’ndaki yangında 4 kişi öldü. Evdeki gençlerden ikisi yanarak, ikisi de hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçtığı Hatay’da gözaltına alınan bir şüphelinin ilk ifadesinde, yangın çıkardığını kabul ettiği iddia edildi.

İstanbul Beyoğlu’nda dün sabah 5 katlı tarihi bir binanın 2. katında yangın çıktı. Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak’taki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ağır yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak 2’si hayatını kaybetti. Yanan binadan 2 kişinin de cansız bedeni çıkarıldı. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

ÇALIŞMAYA GELMİŞLER

Binada incelemeler sürerken feci olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yangında can verenlerin Murat Kayacan (17), Yunus Akyüz (20), Ersin Eren Büker ve Muhammet Gür (23) olduğu tespit edildi. Gençlerin çalışmak için çeşitli illerden İstanbul’a geldikleri öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından 2 gencin cesedi de Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, tedavi altındaki kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisini verdi. İstanbul Valiliği, olayla ilgili 26 yaşındaki Ö.E isimli bir şüphelinin, Hatay Havaalimanında gözaltına alındığını açıkladı. Hatay Emniyetinde ilk ifadesi alınan Ö.E’nin, öldürmek kastıyla olmamakla birlikte yangını çıkardığını kabul ettiği, alevlerin çıkmasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu söylediği iddia edildi. Zanlı uçakla İstanbul’a getirildi.

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  • Alevler bütün daireyi sarmış
  • Aynı sokakta yaşayan Fatih Kalp, şahit olduğu anları şöyle anlattı: “Biz karşı binada kalıyoruz. Sabahleyin bir baktık bina yanıyor. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradık. Yardıma koştuk. Kapının önünde bir kişi vardı. Onu çekip dışarı çıkardık. Bağırış sesleri vardı. Diğer 4 kişi içeride bağırıyordu. Alevler çok olduğu için giremedik.”

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