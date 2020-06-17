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ERZİNCAN

5 kişinin öldüğü kazada, nehre düşen araç vinçle çıkarıldı

5 kişinin öldüğü kazada, nehre düşen araç vinçle çıkarıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, hafif ticari aracın Fırat Nehri’ne düşmesi sonucu meydana gelen 5 kişinin öldüğü trafik kazasında hurdaya dönen araç nehirden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Haber Merkezi DHA
5 kişinin öldüğü trafik kazasında hurdaya dönen araç nehirden çıkarıldı.
5 kişinin öldüğü trafik kazasında hurdaya dönen araç nehirden çıkarıldı.

Kaza, 15 Haziran akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesi ile Karadeniz gezisinden memleketleri Elazığ'a dönen Mehmet Dil (62) yönetimindeki 07 LFC 96 plakalı hafif ticari araç, Kemaliye ilçesi yakınlarındaki Şırzı Köprüsü girişinden Fırat Nehri'ne uçtu.

Kazada sürücü Mehmet Dil ile aynı araçta bulunan eşi Gülser Dil, kızı Şeyma Kalkan, torunları Muhammet İlçin (1), Süleyman Kalkan (2) hayatını kaybederken, Kader ve Ayşe İlçin ile Kübra Dil yaralandı.

DHA
Hafif ticari aracın Fırat Nehri’ne düşmesi sonucu meydana gelen 5 kişinin öldüğü trafik kazasında hurdaya dönen araç nehirden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

ARAÇ 10 METRE DERİNLİKTEN VİNÇLE ÇIKARTILDI

Kazada, nehre düşen aracın bulunduğu yerden çıkartılması için bölgeye yakın olan altın madeninden yardım istendi.

  • Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan vincin 3 saatlik çalışması sonucu hurdaya dönen araç yaklaşık 10 metre derinlikten çıkartılarak çekiciye yüklendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurtarma çalışması sırasında Erzincan-Kemaliye karayolu ulaşıma kapatıldı.

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