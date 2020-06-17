5 kişinin öldüğü kazada, nehre düşen araç vinçle çıkarıldı

Spor

Gaizka Mendieta: Ali Sami Yen'deki maç göz korkutucuydu

Valencia ve Barcelona gibi önemli takımların formasını giyen eski İspanyol milli futbolcu Gaizka Mendieta, daha önce Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Stadı'nda futbol oynamanın göz korkutucu olduğunu söyledi.