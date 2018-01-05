5 Ocak Cuma Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:
Türkiye'den İsrail'e tepki: Kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı, bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısını reddettiklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığınca, Kudüs'ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail'in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesinin tehlikeli bulunduğu ve İsrail'in attığı bu adımların reddedildiği bildirildi.
DEAŞ Filistin'e savaş ilan etti
ABD ve İsrail’in, Mısır’ın Sina Yarımadası’na taşıdığı terör örgütü DEAŞ, yayınladığı video ile Filistin direniş hareketi Hamas’a savaş ilan etti.
Dolar en düşük seviyede
Dolarda yıl başından bu yana yaşanan olumlu seyir kurları 3.75 TL sınırına kadar çekti. Dolar son 10 haftanın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürürken, saat 07.30 itibariyle 3.75 TL'den el değiştirdi. Euro ise 4.5280 TL seviyesinde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa ziyaretine çok önem veriyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Macron’la bir dönemin içerisine girdik. İyi bir başlangıç yaptık. Yani bölgesel konularda olsun, ikili ilişkilerde olsun, Sayın Macron’la attığımız adımlar gayet iyi bir şekilde gelişiyor ve kendisinden ümitliyim" dedi.