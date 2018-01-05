5 Ocak Cuma Sabah Raporu

Türkiye ve dünya gündeminde akşam ve gece saatlerinde yaşanan önemli gelişmelere dair kısa başlıklar:

Türkiye'den İsrail'e tepki: Kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanlığı, bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısını reddettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığınca, Kudüs'ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail'in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesinin tehlikeli bulunduğu ve İsrail'in attığı bu adımların reddedildiği bildirildi.

DÜNYA Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Doğu Kudüs tepkisi

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DEAŞ Filistin'e savaş ilan etti

ABD ve İsrail’in, Mısır’ın Sina Yarımadası’na taşıdığı terör örgütü DEAŞ, yayınladığı video ile Filistin direniş hareketi Hamas’a savaş ilan etti.

DÜNYA DEAŞ Filistin’e savaş açtı

Dolar en düşük seviyede

Dolarda yıl başından bu yana yaşanan olumlu seyir kurları 3.75 TL sınırına kadar çekti. Dolar son 10 haftanın en düşük seviyesindeki seyrini sürdürürken, saat 07.30 itibariyle 3.75 TL'den el değiştirdi. Euro ise 4.5280 TL seviyesinde bulunuyor.

EKONOMİ Dolar en düşük seviyede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa ziyaretine çok önem veriyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Macron’la bir dönemin içerisine girdik. İyi bir başlangıç yaptık. Yani bölgesel konularda olsun, ikili ilişkilerde olsun, Sayın Macron’la attığımız adımlar gayet iyi bir şekilde gelişiyor ve kendisinden ümitliyim" dedi.

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