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‘5 paralık’ parola

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeni para toplama taktiği deşifre edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘5 paralık’ parola
FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21’i tutuklandı.

İNTERNETTEN GÖRÜŞME

Soruşturma kapsamında ulaşılan detaylara göre, örgütün yeni para toplama yöntemi de ortaya çıktı. FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda, 1 dolarlık banknotların bulunmasıyla gündeme gelen örgüt üyelerinin yeni yöntem olarak para toplarken şifreledikleri 5 liraları kullandıkları belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemeye göre, örgütün yurt dışında yaşadığı tespit edilen sözde yöneticilerinden biri, İstanbul’daki sorumluyla internetten yaptığı görüntülü görüşmede, ertesi gün tekrar görüntülü arayacağını ve parayı alacağı yerleri söyleyeceğini bildirdi.

RESİMLERİ GÖSTERDİLER

Görüşme sırasında, İstanbul’daki şüphelinin yanındaki farklı sayıdaki 5 liralık banknotların fotoğrafını çeken yurt dışındaki zanlı, adreslerini bildireceği iş yerlerine gittiğinde bu 5 lirayı göstermesini istedi. Zanlı ayrıca çektiği 5 liraların görüntüsünü, örgüte para verecek kişilere de gönderdi. İstanbul’daki terör örgütü üyesinin bu yöntemle kendisine bildirilen iş yerlerine giderek, konuşmadan gösterdiği şifrelenen 5 liralarla yüklü miktarda Türk lirası ve döviz topladığı belirlendi.

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