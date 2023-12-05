5 şehidin kanı yerde kalmadı

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Mardin Dargeçit’te düzenlenen Kahramanlar-32 Operasyonu’nda PKK’lı 2 terörist ölü ele geçirildi. İçerisinde 2 teröristin bulunduğu araç, SİHA’larla takibe alındı. Aracın Dargeçit-Midyat Karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edildi.
DARGEÇİT’TE SICAK TEMAS
Operasyon için düğmeye basan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zırhlı araçlarla bölgeye intikal etti. Burada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Zırhlı araç yaklaşırken şüpheli araçtan ateş açıldı. Çıkan çatışmada kaçamayacağını anlayan 2 terörist, kendilerini patlattı. Teröristlerden birinin 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan “Rodi Hayri” kod adlı Orhan Elma olduğu belirlendi.
ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI
PKK’lı Orhan Elma’nın, 2’si güvenlik görevlisi 5 kişinin şehit edildiği ve 10’u güvenlik görevlisi 12 kişinin yaralandığı 4 saldırının talimatını verdiği öğrenildi. Jandarma Astsubay Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar, PKK’lı Elma’nın talimatını verdiği Şırnak İdil kırsalında 9 Aralık 2019’da düzenlenen saldırıda şehit düşmüşlerdi.
TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürecek” açıklamasını yaptı. Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin kimliğini belirleme çalışmaları ise sürüyor.
Dron sorumlusuna nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/YPG’nin dron sorumlusu olan “Akif Amed” kod adlı terörist Bager Öndeş, Suriye’de öldürüldü. 2013 yılında PKK’ya katılan Öndeş, örgütün Batılı ülkelerden temin ettiği dronların geliştirilmesi ve bunlarla Türk güvenlik güçlerine saldırı düzenlenmesinden sorumluydu. PKK’nın Irak ve Suriye’de güvenlik güçlerine yönelik saldırılarına bizzat katılan Öndeş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Terör amaçlı örgüte üye olmak” suçundan aranıyordu. MİT tarafından takibe alınan teröristin yeri saha ajanlarınca tespit edildi. Öndeş, MİT’in Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi’nde de PKK’lı 5 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, terörist grubun hava harekatıyla vurulduğunu duyurdu.