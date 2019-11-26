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POLİTİKA

5 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 5 üniversiteye yeni rektörler atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre,

  • Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ
  • Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat
  • Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
  • İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli
  • İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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