5 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre,
- Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ
- Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat
- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
- İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli
- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.