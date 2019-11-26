5 üniversiteye yeni rektör

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu meselede biz yokuz, Cumhurbaşkanımız yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın vaktinin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar yüksek bir mesaiyle bu vakti doldurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun hiçbir tarafında ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de AK Parti yoktur' diye konuştu.