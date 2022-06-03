Gündem 5 üniversiteye yeni rektör atandı
ANKARA

5 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı.

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Haber Merkezi AA
5 üniversiteye yeni rektör atandı
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,

-Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden,

- Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız,

- İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin,

-Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir

- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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