5 üniversiteye yeni rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
-Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden,
- Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız,
- İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin,
-Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir
- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.