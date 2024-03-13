5 yıl önce de çarpmış

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halindeyken köprüye çarparak 4 kişinin ölümüne yol açan TIR ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kazaya karışan tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde yine aynı köprünün altından geçerken sıkışarak yan yattığı, ancak şoförlerinin farklı olduğu ortaya çıktı. Önceki akşam yaşanan kazada iftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi, TIR’ın devrildiği otomobilin içinde sıkışarak korkunç şekilde can verdi. Kazaya neden olan TIR şoförünün, alt geçide girmeden metreler önce yer alan uyarı tabelalarını dikkate almadığı ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan TIR sürücüsü Mehmet F.'nin ifadesinde "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim. Her şey bir anda oldu. Tır devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Aynı noktada 31 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen bir başka kazada, TIR otomobilin üstüne devrildi. Kazada otomobil sürücüsü araçtan yara almadan kurtarıldı.