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5 yılda biten tek şey İstanbul!

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Silivri’de tarihi eski belediye binasının temel atma törenine katıldı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:11 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Kurum, şunları söyledi: “İstanbulumuzun maalesef şu son 5 yılı kayıtlara ne olarak geçti biliyor musunuz? Tahribat dönemi olarak geçti. İstanbul, bu yolcu adayın elinde her gün mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar pişkin pişkin ne diyorlar biliyor musunuz? ‘İstanbul başardı’ diyorlar."

SADECE 8 KİLOMETRO METRO

“İstanbul neyi başardı? Ben size söyleyeyim, İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğine rağmen ayakta kalmayı başardı. İstanbul tutulmayan sözlere rağmen hükümetimizin destekleriyle eserleriyle ayakta kalmayı başardı. Bunların da başarılı eserler var. Ne var biliyor musunuz? İşte yanan otobüsler var. Ters yönde ilerleyen yürüyen merdivenler var. Bozulan metrolar, bozulan metrobüsler var. Saatlerce süren trafik. Bir de koca 5 yılda 8 kilometre metro hattı var. Evet, bu yönetimin 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey oldu, o da İstanbul.”


Murat Kurum 'Türkiye'de bir ilk' diyerek dev projesini duyurdu: İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız
Murat Kurum 'Türkiye'de bir ilk' diyerek dev projesini duyurdu: İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, yüksek kira fiyatlarına karşı çözüm olacak projesini duyurdu. Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Kurum, Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek 100 bin kiralık konut yapacaklarını açıkladı. 39 ilçede gerçekleştirilecek proje ile kentsel dönüşüme giren insanların evleri yapılana kadar misafir edileceğini ifade eden Kurum, "İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım. İstanbul'da bir deprem olduğunda biz enkazlara ulaşamayız. Böylesi kötü bir durum karşısında seferberlik anlayışıyla bu işi yapmamız lazım. Bunun kaçarı yok, başka bir alternatifi de yok." dedi.



#Murat Kurum
#Siyaset
#Yerel Seçim
#Ekrem İmamoğlu
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