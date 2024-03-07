5 yılda biten tek şey İstanbul!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Kurum, şunları söyledi: “İstanbulumuzun maalesef şu son 5 yılı kayıtlara ne olarak geçti biliyor musunuz? Tahribat dönemi olarak geçti. İstanbul, bu yolcu adayın elinde her gün mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar pişkin pişkin ne diyorlar biliyor musunuz? ‘İstanbul başardı’ diyorlar."

“İstanbul neyi başardı? Ben size söyleyeyim, İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğine rağmen ayakta kalmayı başardı. İstanbul tutulmayan sözlere rağmen hükümetimizin destekleriyle eserleriyle ayakta kalmayı başardı. Bunların da başarılı eserler var. Ne var biliyor musunuz? İşte yanan otobüsler var. Ters yönde ilerleyen yürüyen merdivenler var. Bozulan metrolar, bozulan metrobüsler var. Saatlerce süren trafik. Bir de koca 5 yılda 8 kilometre metro hattı var. Evet, bu yönetimin 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey oldu, o da İstanbul.”