5 yılda hakim olunacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki hedefler arasında yer alan hakim-savcı yardımcılığı sistemiyle ilgili önemli bir çalıştay yapıldı. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, çalıştay ile hakim-savcı yardımcılığı müessesine ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu.

PROFESYONEL GÖREVLİ

Hakim ve savcı yardımcılığının çeşitli Avrupa ülkelerinde “adli asistan”, “danışman” ve “yardımcı” gibi farklı adlarla anıldığını anlatan Çekin, “Hakim-savcı yardımcılığı insan kaynaklarının geliştirilmesi ve daha kaliteli hale getirilmesinin hedefinin bir parçasıydı. Hakim bir takım lideridir, profesyonel bir ekiple çalışır. Kendisine yargısal faaliyeti yürütme konusunda yardımcı olacak, birtakım içtihatları araştıracak, mevzuatı inceleyecek, karar taslakları yazacak, belki bazı usuli işlemleri ve ara kararları yerine getirecek bir profesyonel görevliden bahsediyoruz. Günümüzde davalar çok daha kompleksli hale geliyor. Çalıştayda da bunun cevabını aradık. Çıkan sonuçlar üzerine bir komisyon kurulacak” dedi.

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Bakanlık olarak taslak bir çalışma yapıldığını aktaran Çekin, buna göre, hukuk fakültelerinden mezun olduktan sonra hakim-savcı yardımcılığı sınavına da gireceğini belirterek, sınavlarda başarılı olanların bir yıl teorik eğitim aldıktan sonra 4 yıl fiilen bir mahkemede ya da savcılıkta görevlendirileceğini ve yardımcı olarak çalışacağını vurguladı. Taslak çalışmaya göre, hakim-savcı yardımcılarının 5 yılın sonunda ise hakimlik sınavına girmeye hak kazanacağını aktaran Çekin, “Aslında eleye eleye sistemin en iyileri ve en kalitelileriyle yolunuza devam ediyorsunuz” dedi.