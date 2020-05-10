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Gündem 50 gün sonra sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı
ÇORUM

50 gün sonra sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı

Çorum’da 50 gün sonra sokağa çıkan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çiftine motosiklet çarptı. Yaralanan çift, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Günler sonra sokağa çıkan yaşlı çifte kurye çarptı.
Günler sonra sokağa çıkan yaşlı çifte kurye çarptı.

Çorum'da saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana gelen kazada koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest'e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serbest çifti, tedavi altına alındı.

Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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