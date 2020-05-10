50 gün sonra sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı
Çorum’da 50 gün sonra sokağa çıkan Neriman (81) ve Raif Ömer Serbest (87) çiftine motosiklet çarptı. Yaralanan çift, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çorum'da saat 14.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana gelen kazada koronavirüs salgını kapsamında evde kalan ve 4 saatliğine getirilen izinle sokağa çıkan Neriman ve Raif Ömer Serbest'e yaya geçidinde hızla gelen motosikletli kurye çarptı. Yola savrulan çift, yaralandı.
Kaza yerinden kaçan ismi açıklanmayan motosiklet sürücüsü ise polis tarafından yakalandı. Çifte motosikletin çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.