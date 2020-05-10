50 gün sonra sokağa çıkan yaşlı çifte motosiklet çarptı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'ne video konferans ile katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır" dedi. Erdoğan, "İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur. İstanbul mazeret değil hizmet bekler" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de yapımı süren hastanelere ilişkin de, "Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız. Sağlık turizmini çok önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.