Gündem50 konsolosluk açmalıyız
POLİTİKA

50 konsolosluk açmalıyız

BM’deki Kudüs oylamasında ABD’yi sadece Nauru ve Marshall Adaları gibi nüfusları on binle ifade edilen ülkelerin desteklemesi dikkat çekmişti. Emekli Konsolos Vahit Özdemir, Türkiye’nin diplomatik misyonu bulunmayan 50 ülkeye konsolosluk açarak önemli güç kazanacağına dikkat çekti.

Kiymet SezerYeni Şafak
Emekli konsolos Vahit Özdemir, Nauru, Marshall Adaları gibi nüfusu az olduğu için konsolosluk bulundurulmayan 50 küçük ülkeye konsolosluk açılmasının Türkiye’yi uluslararası arenada güçlendireceğini söyledi.
Emekli konsolos Vahit Özdemir, Nauru, Marshall Adaları gibi nüfusu az olduğu için konsolosluk bulundurulmayan 50 küçük ülkeye konsolosluk açılmasının Türkiye’yi uluslararası arenada güçlendireceğini söyledi.

Emekli Konsolos, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Vahit Özdemir, Birleşmiş Milletlerin 193 üyesi arasında bulunan Marshall Adaları, Nauru gibi küçük devletlere konsolosluk açılmasının Türkiye’yi uluslararası arenada daha da güçlendireceğini söyledi.

DESTEKLE AYAKTA DURUYORLAR

BM Genel Kurulu’nda Kudüs Tasarısına ABD ile ret oyu veren Nauru’nun nüfusunun sadece 13 bin 59 olduğunu, Nauru’nun Avustralya'ya sığınan mültecileri ülkesinde barındırmak karşılığı Avustralya'dan aldığı maddi destekle ayakta durabildiğini, bir diğer retçi Marshall Adalarının nüfusunun ise 52 bin 634 olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

Vahit Özdemir

VANUATU DA İSTEDİ

"Bir süre önce Vanuatu Cumhuriyetine özel bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu arada 250 bin nüfuslu ve 82 adadan oluşan Vanuatu Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıyla da görüştüm. Bakan bana şunu söyledi; 'Biz Türkiye Cumhuriyetini çok seviyoruz. Nüfusumuz 250 bin. Ama her yıl 1 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Başkentimize küçük bir mescit yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye, ne zaman BM'de bizim oyumuza ihtiyacı olsa, emekli bir büyükelçinin eline tutuşturduğu bir mesajla kapımızı çalıyor. Halbuki Türkiye güçlü bir ülke. Vanuatu’da bir Konsolosluk açamaz mı?' Vanuatu Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının sözlerine katılmamak mümkün değil. Dünya 5’ten büyük olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti küçük devletlere nüfuslarına bakılmaksızın acilen birer konsolosluk açmalı."

50 MİSYON 12.5 MİLYON DOLAR

Küçük devletlere konsolosluk açma maliyetlerini konsolos ve diğer çalışanların maaşları, bina kira bedelleri ve diğer gelirler bakımından hesaba döken Özdemir, en pahalı küçük devletler ile ada cumhuriyetlerindeki fiyatları da dikkate alarak yaptığı bu hesaplamada, bir konsolosluğun yıllık maliyetinin 250 bin doları geçmediğini, 50 konsolosluk için ise sadece yıllık 12.5 milyon dolar maliyet ortaya çıktığını anlattı.

BAYRAĞIMIZ DALGALANSIN

Özdemir, "Suriyeli mültecilere 30 milyar dolar harcayan güçlü Türkiye'nin 50 küçük devlette 6 ay içinde birer konsolosluk açarak şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandırması kuvvetle muhtemeldir" dedi.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


Aşkı bir de Trabzonlu Fuat dededen dinleyin
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
İsrail’in korkunç eğitim sistemi
İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

Artık pasaport emniyetten verilmeyecek
2018'de emniyetin işleri biraz daha hafifleyecek. Pasaportlar bundan sonra polis tarafından verilmeyecek. İşte 2018'de pasaport fiyatlarıyla birlikte yapılacak değişiklikler.


Filistinlilerden Erdoğan'a 'Kudüs' teşekkürü
Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli, Haerm-i Şerif'in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtı. Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa'da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.
İsrail’in casus ‘gözleri’
İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.
Ballon d’Or ödülünü kazanan 'son dünyalı' Kaka ve bilinmeyen yönü
Varlıklı bir ailede doğması, kendi hikayesini yazmasına engel değildi. Brezilya'da bir istisna olarak favelada yetişmeyen Kaka'nın, 18 yaşında geçirdiği ve hayatında dönüm noktası olan kazadan zirveye uzanan ilgi çekici hikayesi sizlerle…
Venezuelalı temsilci ABD'ye meydan okudu: Dünya satılık değildir!
Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'ye meydan okudu. ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarı,128 ülkenin oyu kabul edildi.



Hastalığı yüzünden ‘lanetli bebek’ diyorlar
Pakistanlı Asiya Manghrio, beyin zarındaki tümör sebebiyle acı çekiyor. Burnunun iki tenis topu kadar şişmesine sebep olan tümör, küçük kızın nefes almasını ve yemek yemesini zorlaştırıyor. 1,5 yaşındaki kız çocuğu Pakistan'da 'lanetli bebek' olarak anılıyor.
Kefenleri kar oldu: En acı destanımız Sarıkamış...
Tam 103 sene önce 78 bin askerimiz, Kars'ı yeniden vatan topraklarına katmak için yürüyüşe geçti. Fakat çetin kış şartları dayanılacak gibi değildi. Açlık ve susuzlukla savaşan, üzerinde incecik kıyafetlerle artık soğuğa dayanamayan 60 bin 'kar kelebeği' Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içti.

Erdoğan'dan Trump'a: Türkiye'nin iradesini dolarla satın alamazsınız!
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs oylaması önce ABD Başkanı'nın ülkeleri tehdit etmesi ile ilgili, "Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınabilecek iradeler arıyor. Türkiye'nin demokrasi iradesinin dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Sakın ha iradenizi birilerine sakın ha satmayın. O dolarlar gelir ama satılan irade geri gelmez" dedi.
Hala bir sır gibi: Lockerbie Faciası
21 Aralık 1988 Çarşamba günü, Londra Heathrow Havalimanı'ndan New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait Boeing 747-121 tipi uçak bombalanarak İskoçya'nın Lockerbie kasabasına düştü. 259'u uçakta 11'i kasabada 270 kişinin hayatını kaybettiği olay hala bir sır gibi..


Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.
Gayrimenkul Sertifikası nedir?
Gayrimenkul Sertifikası, projelerin herkesin ortak alabileceği küçük paylara bölünerek oluşturulan bir yatırım aracıdır. Bir daire alacak kadar birikimi olmayan fakat gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar böylelikle yatırıma ortak edilir.


“Ustasının öksüz yapısını sürdürecek kişi sensin!”
Gazeteci Abdurrahman Uzun, 'Sahibini Arayan Madalyon' filmi üzerinden etkileyici bir video hazırladı.
Suudi Arabistan İran'a 'animasyon'la savaş açtı!
ABD ile yakınlaşması ile dikkati çeken Suudi Arabistan, 'ılımlı İslam' çıkışıyla da epey ilgi çekmişti. Suudi Arabistan'da bir sivil toplum kuruluşu, yayınladığı bir animasyon ile 'İran'a savaş açtı.' Animasyon, bölgedeki krizin derinliğini de gözler önüne seriyor. İran'ın 'gerçek düşman' olarak gösterildiği videoya tepki büyük...


Bir Şarkı Bir Hikaye: Fuat Edip'in unutamadığı rüyası
Bir bahar akşamı, Çamlıca Lisesi'nin önünden yürürken karşılaştığı kız, bambaşka bir dünyaya götürür Fuat Edip'i...

KAPAT

YUKARI