50 konsolosluk açmalıyız

Emekli Konsolos, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Vahit Özdemir, Birleşmiş Milletlerin 193 üyesi arasında bulunan Marshall Adaları, Nauru gibi küçük devletlere konsolosluk açılmasının Türkiye’yi uluslararası arenada daha da güçlendireceğini söyledi.

DESTEKLE AYAKTA DURUYORLAR

BM Genel Kurulu’nda Kudüs Tasarısına ABD ile ret oyu veren Nauru’nun nüfusunun sadece 13 bin 59 olduğunu, Nauru’nun Avustralya'ya sığınan mültecileri ülkesinde barındırmak karşılığı Avustralya'dan aldığı maddi destekle ayakta durabildiğini, bir diğer retçi Marshall Adalarının nüfusunun ise 52 bin 634 olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

Vahit Özdemir

VANUATU DA İSTEDİ

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"Bir süre önce Vanuatu Cumhuriyetine özel bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu arada 250 bin nüfuslu ve 82 adadan oluşan Vanuatu Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıyla da görüştüm. Bakan bana şunu söyledi; 'Biz Türkiye Cumhuriyetini çok seviyoruz. Nüfusumuz 250 bin. Ama her yıl 1 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Başkentimize küçük bir mescit yapılmasını talep ediyoruz. Türkiye, ne zaman BM'de bizim oyumuza ihtiyacı olsa, emekli bir büyükelçinin eline tutuşturduğu bir mesajla kapımızı çalıyor. Halbuki Türkiye güçlü bir ülke. Vanuatu’da bir Konsolosluk açamaz mı?' Vanuatu Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının sözlerine katılmamak mümkün değil. Dünya 5’ten büyük olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti küçük devletlere nüfuslarına bakılmaksızın acilen birer konsolosluk açmalı."

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50 MİSYON 12.5 MİLYON DOLAR

Küçük devletlere konsolosluk açma maliyetlerini konsolos ve diğer çalışanların maaşları, bina kira bedelleri ve diğer gelirler bakımından hesaba döken Özdemir, en pahalı küçük devletler ile ada cumhuriyetlerindeki fiyatları da dikkate alarak yaptığı bu hesaplamada, bir konsolosluğun yıllık maliyetinin 250 bin doları geçmediğini, 50 konsolosluk için ise sadece yıllık 12.5 milyon dolar maliyet ortaya çıktığını anlattı.

BAYRAĞIMIZ DALGALANSIN

Özdemir, "Suriyeli mültecilere 30 milyar dolar harcayan güçlü Türkiye'nin 50 küçük devlette 6 ay içinde birer konsolosluk açarak şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandırması kuvvetle muhtemeldir" dedi.