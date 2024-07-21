50 yıl önceki gibi tek yüreğiz

Kıbrıs Türklerini Rumların baskı, zulüm ve katliamlarından kurtarmak, adaya barış ve huzur getirmek için 20 Temmuz 1974’te TSK tarafından yapılan Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçti. Barış ve Ögürlük Günü olarak kutlanan 20 Temmuz’un 50’nci yılı KKTC’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Türkiye’den geniş bir heyetin katıldığı etkinliklerle iki ülkenin sarsılmaz birlikteliği dünyaya bir kez daha gösterildi.





ANITA ÇELENK BIRAKILDI

Törenler için KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Erdoğan ve Tatar, aynı araçla Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki tören alanına geldi.





GAZİLERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatan için, bayrak için, istiklal ve istikbalimiz için toprağa düşen yiğitlerin aziz ruhları şad olsun. Kıbrıs Türkünün varlığı hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor, her birine şükranlarımı sunuyor, Rabbimden sağlıklı, hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum” diyerek sözlerine başladı.





KIBRIS BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı yürekten tebrik ediyorum” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Burada öncelikle bir hususu ifade etmek isterim. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Ana vatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır.”

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar oldu:





YALNIZ OLMADIĞINIZI GÖSTERDİK

Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkünün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik.





AKLA ZİYAN BİR ZİHNİYET

Adanın güneyindeyse maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Öyle bir vahametle karşı karşıyayız ki Rum lider, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor. İşte geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis'le yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine ayın ‘yirmisinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın.’ Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. ‘Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok’ dedik, yola devam.





FEDERAL BİR ÇÖZÜMÜN MÜMKÜN OLMADIĞINA İNANIYORUZ

Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Müzakereye, görüşmeye Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız. 50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek, bunun zedelenmesine





Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kapsamında düzenlenen törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen milletvekili heyetleri, tüm konuklar ve halkı selamlayarak başladı.





HAFIZALARDAN SİLİNMEDİ

“Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “20 Temmuz 1974 sabahı Türk askeri Girne sahillerine ayak basarken, paraşütlerle de gökten yağmur gibi toprağa iniyordu. O gün, halkımız ve mücahitlerimiz büyük bir özlemle Mehmetçikle kucaklaşırken sevinç gözyaşları hala hafızalarımızdan silinmemiştir” diye konuştu.





RUM ZİHNİYETİ DEĞİŞMELİ

Tatar, Türk tarafı olarak müzakere süreçlerinde uluslararası çözüm önerilerine her zaman samimi, olumlu ve yapıcı bir tutum gösterdiklerine işaret ederek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Amacımız, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmaktı. Ama ne var ki, değişmeyen Rum zihniyetinin hakimiyetçi ve dayatmacı tutumu tüm müzakere süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur.”





TÜRKİYE’NİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ

Tatar, Rum Yönetimi'nin bazı ülkelerle anlaşmalar yaparak Güney’i, askeri bir operasyon merkezi haline getirmesinin Ada’yı tehlikeye attığına da işaret etti. Tatar, "Uluslararası camia, nasıl ki 1963-74 döneminde Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına seyirci kaldıysa, günümüzde de Gazze’ye yapılan saldırılara da benzer şekilde seyirci kalmaktadır. Hemen yanı başımızda Gazze’de yaşananlar bizlere bir kez daha Kıbrıs’ta Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.





AKDENİZ’DEKİ KALE GİBİYİZ

KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yer almasının kendilerini uluslararası alanda kabul edilmesine büyük destek arz ettiğine vurgu yapan Tatar, şunları kaydetti: “Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk Halkı, Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının kalesi konumunda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mavi Vatandaki ve hava sahasındaki hak ve hukukumuzun korunması için gemilerimizin, İHA ve SİHA’larımızla mücadelemiz sürmektedir.”





Paraşütle atladılar

Mehter takımının konser verdiği törende, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, tüfekli grup gösterisi sırasında Cumhurbaşkanlığı forsu ve tarihte yer alan Türk devletlerini simgeledi. Tören esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre sohbet etti. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan paraşütçü komandoları temsilen paraşütle atlarken, Bayraktar İHA ve helikopterler tören alanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Tören alanı üzerinden uçan Türk Yıldızları Akrobasi Timi katılımcıları selamladı. Tören askerler, gaziler ve mücahitler ile son dönemde üretilen savunma sanayi araçlarının geçişiyle sona erdi.





50’nci yıla özel kitap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" adlı kitap hazırlandı. Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluşuna Kadar Tarihsel Arka Plan", "Ada'da Rum Zulmü", "Türk Basınında Kıbrıs Barış Harekatı", "1974 Barış Harekatı'ndan Günümüze Müzakereler", "İki Devletli Çözüm Modeli" başlıklı 5 bölümden oluşuyor. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitapta, Kıbrıslı Türklerin haklarının tanınması ve korunması için adil ve eşitlikçi çözüm yolları değerlendiriliyor.





Kıbrıslı gençlere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıslı gençlere bir de müjde verdi: “Bu vesileyle Kıbrıslı genç kardeşlerimle şu müjdeyi paylaşmak istiyorum; Temmuz ayı itibariyle artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileriyle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık. Aldığımız bu kararın, Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkiye öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de, suyumuzu da, geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz.”



