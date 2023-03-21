501 bin çadır 30 bin konteyner

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda soruları yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildiren Sezer, barınmadan beslenmeye yürütülen çalışmalar hakkında son bilgileri paylaştı. Sezer, şunları kaydetti:

201 BİN KİŞİ GÖREV BAŞINDA

* 201 bin 496 personel bölgede görev yapıyor.

* 70 bin 140’ı emniyet, 51 bin 256’sı jandarma, 3 bin 325’i çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere deprem bölgesinde toplamda 124 bin 721 güvenlik ve trafik personeli görevde.

* Günlük 4 milyon öğün yemek, 3,5 milyon ekmek çıkıyor.

BARINMADA SON DURUM

* Deprem bölgelerinde 501 bin 69 çadır kuruldu. Çadırda barınan kişi sayısı 2 milyon 4 bin 276.

* 248 planlanan konteyner kentte 30 bin 344 konteyner kuruldu. Konteynerde barınan kişi sayısı 40 bin 788.

* Afet bölgesinde şu ana kadar toplam 340 bin, mevcutta ise 210 bin 41 afetzede okullarda, yurtlarda, otellerde, misafirhanelerde vb. barındırıldı.

* 9 bin 119 afetzede ‘Evim Yuvan Olsun’ projesinden faydalandı.

10 BİN İŞ YERİ YAPILACAK

* Afet bölgesine toplam 24 bin 680 tuvalet/duş, 3 bin 155 çamaşır makinası, 2 bin 70 kurutma makinası gönderildi.

* 11 ilde toplam 57 lokasyonda 10 bin 570 işyeri yapımı planlandı.

* 11 ilde toplam 1 milyon 895 bin 348 binada hasar tespiti yapıldı.

* AFAD Başkanlığı tarafından 1 milyon 506.317 afetzede vatandaşa aile başına 10 bin lira olmak üzere toplamda 15 milyar 63 milyon 170 bin TL ödeme yapıldı.

* Hane başı 15 bin TL olmak üzere toplam 261 bin 757 afetzede aileye 3 milyar 926 milyon 355 bin TL yardımı yapıldı.

298 tutuklama

Depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda 1325 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 298'i tutuklandı, 449'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 305 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı talimatı olan 91 kişi bulunurken, gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 58 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. 118 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklu bulunan 298 kişinin 104'ü müteahhit, 161'i yapı sorumlusu, 15'i yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu. Hakkında adli kontrol kararı verilen 449 kişinin ise 86'sı müteahhit, 280'i yapı sorumlusu, 52'si yapı sahibi, 31'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu.







