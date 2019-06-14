Gündem 51 gündür adalet arıyoruz
BOLU

51 gündür adalet arıyoruz

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto amacıyla düzenlenen “Emek ve Adalet Yürüyüşü” üçüncü gününde Bolu’nun Yeniçağa mevkiinde başladı. Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “İşçi kardeşlerimizi sokağa bırakanlara sesleniyoruz: derhal bu inadınızdan geri dönün. 51 gündür size bağırıyoruz, eylem yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan, göreve gelir gelmez işçi kıyımına başladı.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan, göreve gelir gelmez işçi kıyımına başladı.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından işten çıkarılan 97 işçinin Ankara’ya “Emek ve Adalet Yürüyüşü” üçüncü güne ulaştı.

Yeniçağa mevkiinden yola koyulan grup, İstanbul’dan gelen sendika üyelerinin katılımı ile 250 kişiyi buldu. Grup, Yeniçağa ve Gerede istikametine sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, işçilerin ve emekçilerin yanında olduklarını vurguladı.

NAMERTLİK ETTİLER

Özdemir, “Bizim bir tek amacımız ve gayemiz var işçi kardeşlerimizin tekrar iade edilmesi. Söz verip, namus sözü verip, şeref sözü verip ondan sonra da sözünde durmayarak mertlik yerine namertlik yaparak, işçi kardeşlerimizi sokağa bırakanlara sesleniyoruz: derhal bu inadınızdan geri dönün. 51 gündür size bağırıyoruz, eylem yapıyoruz” dedi.

DOLU VE YAĞMURA RAĞMEN YOLDAYIZ

Üç gündür dolu ve yağmur altında yürüdüklerini anlatan Özdemir, “Kayalardan ses var, yürüdüğümüz ormanlardan ses var ama sizlerden söz yok. Sizin için işçiler bu kadar mı kıymetsiz? Sizin için emekçilerin hiç mi değeri yok?” diye sordu. Özdemir, konuşmasının sonunda Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın gönderdiği mesajı da işçilere okudu.

BAŞKAN KARŞILADI

Bu arada, Yeniçağa Belediye Başkan Vekili Nusret Soysal ve Belediye Meclis Üyeleri yürüyen ekibi ilçe girişinde karşılayarak, yürüyüşlerine destek verdi.

  • Süpürgemizle küreğimizi verin
  • Adil Alagöz, "Ben 5-6 ay İŞKUR üzerinden temizlik işçisi olarak çalıştım. İşimizi beğendiklerinden dolayı bizi şirkete aldılar. Biz 4 ay da bu şirkette çalıştık. Hiçbir gerekçe göstermeden Tanju Özcan Başkan bizim işimize son verdi. Ben iki tane çocuk okutuyorum. Evim kira. Şu anda da çalışanım yok. Çadır eylemine devam ederken bizi topladı. 'Çadırı kaldırın, çadırı kaldırdıktan sonra sizi üçer üçer, beşer beşer geri alacağım.' dedi. Biz de kendisine güvenmedik. Biz temizlik işçisiyiz. Biz masa başı iş istemiyoruz. Biz süpürgemizle küreğimizi istiyoruz. Biz kendisinden başka bir şey istemiyoruz" şeklinde konuştu.

İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor
GÜNDEM
İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor
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