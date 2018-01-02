51 no'lu DVD raftan indi

Ergenekon davasının en önemli delillerinden biri olan ve adli emanette kırıldığı tespit edilen, binlerce kişinin kumpasla tutuklanmasına neden olan 51 no'lu DVD’yi HSK müfettişleri raftan indirdi. Akşam'ın haberine göre; Müfettişler DVD’nin adli emanette nasıl kırıldığını mercek altına alacak. Soruşturmanın şüpheli bölümünde ise firari eski savcı Cihan Kansız var. Dosyada, Kansız’ın DVD’nin adli emanete alınması sırasında, emanet eşya makbuzu düzenlettirmediği, DVD’nin kırılmasıyla ilgili olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan suç duyurusu üzerine yürüttüğü soruşturmada, etkili bir soruşturma yürütmeksizin kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddiaları ye alıyor.

Adliyenin en korunaklı yerinde nasıl kırıldı

DVD’nin bulunduğu ofisin sahibi Levent Göktaş dava görülürken kendisine ait olmadığını belirterek, inceleme yapılmasını istemişti. DVD’yi adli emanetten getirilmesini isteyen dönemin mahkeme başkanı Köksal Şengün, DVD’nin ‘adli emanette kırıldığını’ belirledi. O zaman yapılan araştırmalarda DVD’nin ‘adliyenin en korunaklı yerlerinden biri’ olan adli emanette kırılması da dikkat çekici unsur olarak savcılık dosyasında yer aldı.