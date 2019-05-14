53 kez ağır müebbet

MİT’in yakaladığı Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik’e ceza yağdı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Yusuf Nazik hazır edilirken, Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak ile telekonferans yoluyla bağlantı kuruldu. Türkiye’ye getirildikten sonra kamera karşısında pişman olduğunu söyleyen Nazik, itirafçı olarak Reyhanlı katliamı, terör örgütü THKP/C Acilciler ile örgüt elebaşısı Mihraç Ural’a ilişkin önemli bilgiler vermişti. Yargılama aşamasında tüm itiraflarını inkar eden Nazik, karar duruşmasında da aynı yolu izledi. Mahkeme Başkanının, “Sen örgüt üyesi misin?” sorusuna ise Nazik, “Hayır değilim, böyle bir örgüt yok” cevabını verdi. Daha sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Reyhanlı saldırısı

NAZİK’E CEZA YAĞDI

Firari sanık Mehmet Gezer’in dosyasının tefrikine karar veren mahkeme, Yusuf Nazik’i “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak”tan bir, 5’i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere 53 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Nazik’e ayrıca 130 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 3 bin 900 yıl, izinsiz patlayıcı bulundurmaktan 16 yıl, 2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralamaktan 36 yıl, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3 ay, 3 kişiyi yaralama suçundan 20 yıl 3 ay, 20 kişiye yönelik basit yaralamaktan 45 yıl, mala zarar vermekten bin 206 yıl, Reyhanlı’da kamu malına zarar vermekten 48 yıl ve “silahlı terör örgütü THKP/C Acilciler’e üye olmak”tan da 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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DOSYALARI AYRILMIŞTI

11 Mayıs 2013’teki saldırıda 5’i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi de yaralanmıştı. 28 Şubat 2018’de karara bağlanan Reyhanlı davasında Yusuf Nazik ve Mihraç Ural dahil kırmızı bültenle aranan 8 firari sanığın dosyası ayrılmıştı.

22 yıla tahliye!

Mahkeme, “silahlı terör örgütüne yardım etmek” ve “suçluyu kayırma” suçlarından 22 yıl 6 ay hapis verdiği Aykan Hamurcu ile “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 15 yıl hapis cezası verdiği Hasan Kabakulak’ın kararla birlikte tahliyesine hükmetti. İki sanığın hükümle birlikte tahliyesi kararlaştırılırken üye hakimlerden biri tahliye kararına muhalefet şerhi koydu.