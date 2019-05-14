Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 53 kez ağır müebbet
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
3. SAYFA

53 kez ağır müebbet

MİT operasyonuyla Suriye’den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sanıklar, Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak’a ise 15’er yıl hapis cezası verildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Mavi listede aranan Yusuf Nazik, Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanıp 12 Eylül 2018’de Türkiye’ye getirilmişti.
Mavi listede aranan Yusuf Nazik, Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanıp 12 Eylül 2018’de Türkiye’ye getirilmişti.

MİT’in yakaladığı Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik’e ceza yağdı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Yusuf Nazik hazır edilirken, Aykan Hamurcu ve Hasan Kabakulak ile telekonferans yoluyla bağlantı kuruldu. Türkiye’ye getirildikten sonra kamera karşısında pişman olduğunu söyleyen Nazik, itirafçı olarak Reyhanlı katliamı, terör örgütü THKP/C Acilciler ile örgüt elebaşısı Mihraç Ural’a ilişkin önemli bilgiler vermişti. Yargılama aşamasında tüm itiraflarını inkar eden Nazik, karar duruşmasında da aynı yolu izledi. Mahkeme Başkanının, “Sen örgüt üyesi misin?” sorusuna ise Nazik, “Hayır değilim, böyle bir örgüt yok” cevabını verdi. Daha sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Reyhanlı saldırısı

NAZİK’E CEZA YAĞDI

Firari sanık Mehmet Gezer’in dosyasının tefrikine karar veren mahkeme, Yusuf Nazik’i “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak”tan bir, 5’i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere 53 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Nazik’e ayrıca 130 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 3 bin 900 yıl, izinsiz patlayıcı bulundurmaktan 16 yıl, 2 kişiyi duyu organları zarar görecek şekilde yaralamaktan 36 yıl, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3 ay, 3 kişiyi yaralama suçundan 20 yıl 3 ay, 20 kişiye yönelik basit yaralamaktan 45 yıl, mala zarar vermekten bin 206 yıl, Reyhanlı’da kamu malına zarar vermekten 48 yıl ve “silahlı terör örgütü THKP/C Acilciler’e üye olmak”tan da 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

REKLAM

DOSYALARI AYRILMIŞTI

11 Mayıs 2013’teki saldırıda 5’i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi de yaralanmıştı. 28 Şubat 2018’de karara bağlanan Reyhanlı davasında Yusuf Nazik ve Mihraç Ural dahil kırmızı bültenle aranan 8 firari sanığın dosyası ayrılmıştı.

  • 22 yıla tahliye!
  • Mahkeme, “silahlı terör örgütüne yardım etmek” ve “suçluyu kayırma” suçlarından 22 yıl 6 ay hapis verdiği Aykan Hamurcu ile “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 15 yıl hapis cezası verdiği Hasan Kabakulak’ın kararla birlikte tahliyesine hükmetti. İki sanığın hükümle birlikte tahliyesi kararlaştırılırken üye hakimlerden biri tahliye kararına muhalefet şerhi koydu.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısından itiraf görüntüleri
OYNAT 00:00
Reyhanlı saldırısının planlayıcısından itiraf görüntüleri
MİT, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirdi.

Reyhanlı'da ölü sayısı 52'ye yükseldi
GÜNDEM
Reyhanlı'da ölü sayısı 52'ye yükseldi

Diyanet Camii kundaklandı

Diyanet Camii kundaklandı

​İslamofobik saldırı ABD'nin New Haven şehrinde gerçekleşti.
İdlibi görüştüler

İdlib'i görüştüler

​Erdoğan ile Putin ateşkes ihlallerini ele aldı.
Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

​Rumlardan Türkiye'nin sondaj faaliyetiyle ilgili flaş yorum.
Bu bayramda memleket yok

Bu bayramda memleket yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat.
Protestolarla kazandı

Protestolarla kazandı

Beşiktaş, haftanın kapanışında Alanyaspor'u 2-1 yendi.
CHP ve<br>İyi Parti'ye ret

CHP ve
İyi Parti'ye ret

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İki müjde daha

İki müjde daha

Binali Yıldırım, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Türk takımı <br>olmayacak

Türk takımı
olmayacak

UEFA'dan Türk futbolunu yıkan Devler Ligi kararı.
'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

​Yerli helikopterin motoru savunma sanayiye teslim edildi.
FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

FETÖ'cüden itiraf: Bilgi geliyordu

Hamza kod adlı şahıs, polisle işbirliğini anlattı.
Bitmesine<br>çok az kaldı

Bitmesine
çok az kaldı

​218 kilometrelik yapay nehirde sona gelindi.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı, MİT operasyonuyla yakalanmıştı.
Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi

​ODTÜ'lü genç kariyerini bıraktı, talebe yetişemiyor.
Çiftlik Bank davasında kritik gün

Çiftlik Bank davasında kritik gün

​İkinci duruşma başladı, mağdurlar dinleniyor.
En güzel<br>meslek olacak

En güzel
meslek olacak

​Ziraat mühendislerinden 'terk etmeyin' çağrısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.