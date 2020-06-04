Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 55 yaşındaki kayıp kadının cesedi gölet kenarında bulundu
DENİZLİ

55 yaşındaki kayıp kadının cesedi gölet kenarında bulundu

Denizli’nin Güney ilçesinde bir anda ortadan kaybolan 55 yaşındaki kadının cesedi göl kenarında bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranan kadının cesedi kaybolduktan 11 saat sonra bulundu.

Haber Merkezi İHA
Hatice Batmaz
Hatice Batmaz

Denizli'nin Güney ilçesi Orta Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, evinden öğle saatlerinde çıktıktan sonra haber alınamayan Hatice Batmaz (55) için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede ve yakın çevrede jandarma başta olmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İHH Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı. 11 saatlik arama çalışmasının ardından Güney şelalesi yakınlarında bulunan gölet kenarında Batmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

AA
Hatice Batmaz'ın cesedi gölet kenarında bulundu.

55 yaşındaki Hatice Batmaz’ın kanser ve şeker hastası olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri Batmaz’ın intihar mı, yoksa düşme sebebi sonucu mu öldüğünü belirlemek için inceleme başlatırken Batmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne morguna kaldırıldı.

Abone Ol Google News
Bir gecede150 bin TLlik artış!

Bir gecede
150 bin TL'lik artış!

Düşen faiz sonrası konutta fırsatçılar ortaya çıktı.
Milyonlarca kez izlendi

Milyonlarca kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
TSK çembere aldı

TSK çembere aldı

Ateşkes ihlaline karşı Mehmetçiğin eli tetikte.
20. yıl plaketi

20. yıl plaketi

​Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, şirketteki 20. yıldönümünü kutladı.
Yerli otomobilde<br>önemli gelişme

Yerli otomobilde
önemli gelişme

​TOGG "Ülkemize hayırlı olsun" diyerek duyurdu.
Libya'da<br>Hafter temizliği

Libya'da
Hafter temizliği

​İki bölgede daha kontrol sağlandı.
Sokağa çıkma yasağında dikilmişti

Sokağa çıkma yasağında dikilmişti

​Koronavirüsü fırsat bilip 48 saatte dikilen kaçak villada flaş gelişme.
5 derece <br>birden artacak

5 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den sevindiren hava durumu tahmini.
Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Trabzonspor'dan UEFA'nın men cezasına tepki.
THY'den 10 Haziran açıklaması

THY'den 10 Haziran açıklaması

Dış hat rezervasyonunda görünen uçuşların nedeni belli oldu.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
ABD'de<br>Floyd isyanları

ABD'de
Floyd isyanları

​Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü.
Aynı tezgah peşindeler

Aynı tezgah peşindeler

​Yaşanan katliam ve provokasyonlarda parmağı olan FETÖ'cüler sahnede.
Trabzon Limanı'nda <br>dev montaj

Trabzon Limanı'nda
dev montaj

​Fatih Sondaj Gemisi yeni görevi için hazırlanıyor.
Kaçak fabrika

Kaçak fabrika

​​İYİ Partili Lütfü Türkkan da kaçak kervanına katıldı.
Hepsi FETÖ'nün<br>parlak çocukları

Hepsi FETÖ'nün
parlak çocukları

​Mezun olur olmaz hemen Daire Başkanlığı'na atandılar.
Barış Pınarı Ligi

Barış Pınarı Ligi

Bölgede silah sesi yerini tezahürat seslerine bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.