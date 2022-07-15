56 kişilik ailesiyle direndi

İstanbul'da yaşayan Vanlı bakkal Edip Siyahtaş (62) 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine hain darbe girişimine karşı duran cesur bir yürek. Siyahtaş, 56 kişilik ailesini de beraberine alarak İstanbul havalimanına gidiyor. Siyahtaş, televizyonu izlerken önce tatbikat olduğunu düşünmüş ancak daha sonra darbe girişiminde bulunulduğunu anlamış ve bütün ailesini toplamış.

KENDİMİZİ HEMEN SOKAĞA ATTIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm Türkiye’yi meydanlara ve havalimanlarına davet etmesinin ardından da hiç zaman kaybetmeden 8 kardeşi, eşleri ve çocuklarıyla birlikte 56 kişilik ailesini de alarak önce Atatürk Havalimanına koşmuş. Ertesi gün de İBB’nin önüne gelmiş. O anları heyecanla anlatan Siyahtaş, “Kardeşlerimle hemen konuşarak kendimizi önce sokağa attık, daha sonra da ‘Ülke elden gidiyor’ diye düşünüp, Atatürk Havalimanının yolunu tuttuk” diyor.

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KİMSE BİZ DURDURAMADI

Mesele vatan olunca hiçbir şeyin kendilerini engelleyemediğini söyleyen Siyahtaş, “Bazı insanlar bize gitmeyin dese de biz yolumuzdan dönmedik. Atatürk Havalimanının yolunu tuttuk. İlk vardığımızda tanklar yolları kapatmış ama insanlar akın akın havalimanına gelmeye devam ediyordu. Darbeci askerler bizi durdurmaya çalıştı ama biz dinlemeyerek yürümeye devam ettik. Sabaha karşı 03.00-04.00 gibi Başkan Erdoğan’ın havalimanına indiğini öğrendikten sonra büyük bir alkış ve sevinç yaşandı. Radyoda sesini duyunca sevinçten gözyaşlarımıza hâkim olamadık” sözleriyle o anları adeta tekrar yaşıyor.

YİNE OLSA YİNE GİDERİZ

“Allah bir daha milletimize, devletimize böyle bir felaketi yaşatmasın” diyen Siyahtaş, sözlerine şöyle devam etti: “Atatürk Havalimanındaki darbeci askerlerle konuşmaya çalıştık ama bizi dinlemediler. Ben ve ailem için o günden sonra her şey çok değişti. İnsanların, ‘Tayyip Erdoğan ölecekse o zaman biz de öleceğiz’ demesi hâlâ kulaklarımda çınlar. 15 Temmuz darbe girişimi herhangi bir gece değildi. Öyle kolay kazanılmadı o gece. Bunun herkes bilincinde olmalı diye düşünüyorum. Son bir şey daha söylemek isterim darbecilere: Bizi uysal koyun sanıyorlar ama olmadığımızı o gece gösterdik. Darbeye bir kez daha kalkışırlarsa yine aynı tavrı gösteririz. Hiç şüpheleri olmasın!”