Gündem 56 muvazzaf tutuklandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

56 muvazzaf tutuklandı

İzmir merkezli ankesör operasyonunda 145 şüpheli yakalandı. Bunlardan 39’u itirafçı olurken, mahkemeye sevk edilen 106 şüpheliden 82’si tutuklandı. Cezaevine gönderilen FETÖ’cülerden 56’sı muvazzaf subay.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 49 il ve KKTC’de dev bir operasyon gerçekleştirildi. Büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptığı belirlenen 97’si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11’i muvazzaf 33 teğmen olmak üzere toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 145’i yakalandı. Gözaltına alınanlardan 39’u Emniyette etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmak istedi.

39’U İTİRAFÇI OLDU

  • Verdikleri ifadeler doğrultusunda 39 şüpheli adli kontrolle emniyetten serbest bırakıldı. İfadeleri tamamlanan 106 şüpheli ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi İzmir Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 56’sı muvazzaf subay olan 82 şüpheli tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 29 şüphelinin firari olduğu ve muvazzaf olan bu isimlerin bağlı bulundukları komutanlıklarca açığa alındıkları öğrenildi.

FETÖ'cü Korgeneral İyidil Ankara'da gözaltına alındı
GÜNDEM
FETÖ'cü Korgeneral İyidil Ankara'da gözaltına alındı
Libya barışı Türkiyeden geçer

Libya barışı Türkiye'den geçer

​Libya'yı bir savaş baronuna terk etmek, tarihi bir hata olacaktır.
Libya için karar günü

Libya için karar günü

​Bugün Berlin'de aynı masa etrafında buluşacaklar.
EastMedhayali suya düştü

EastMed
hayali suya düştü

​Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan EastMed projesi çöküyor.
İdlib direniyor

İdlib direniyor

​Çok sayıda tank, zırhlı araç ve füze bataryası imha edildi.
İstanbul'da<br>güç savaşları

İstanbul'da
güç savaşları

Kaftancıoğlu'na muhalif 16 isim yönetimde yer alacak.
Somali'de<br>hedef yine Türkiye

Somali'de
hedef yine Türkiye

​Saldırıda 3 kişi öldü, 6'sı Türk 20 kişi yaralandı.
28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

28 bin DEAŞ’lının çocuğu ortada kaldı

​BM'nin Suriye hakkındaki raporunda çarpıcı tespitler yer aldı.
İstanbul zirvede

İstanbul zirvede

​100 bin sosyal konuta Türkiye genelinde 12 kat talep geldi.
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu.
Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

​Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Galibiyetle başladı

Galibiyetle başladı

​Fenerbahçe, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti.
Türkler yine hedefte

Türkler yine hedefte

​Ankara ile yakınlaşan Somali'deki saldırılarda BAE ve İngiltere izi.
Çok önemli şeyler var

Çok önemli şeyler var

​Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu açıklaması.
Arabanın kamerasına yansımıştı

Arabanın kamerasına yansımıştı

​Kameradaki kişinin kayıp Gülistan olduğu netleşti.
35 dakikada ulaşım

35 dakikada ulaşım

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında ilk ray kaynağı yapıldı.
Metrobüste yangın

Metrobüste yangın

Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.
Türk müteahhitlere<br>bombalı saldırı

Türk müteahhitlere
bombalı saldırı

6'sı Türk 15 kişi yaralandı, 2 vatandaşımızın durumu ciddi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.