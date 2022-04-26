57. Alay anısına

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde “57. Alay Vefa Yürüyüşü” yapıldı. Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı’nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konukevi’ne gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere sahurda “yarma çorbası” ikram etti. Çifte sela ve ezan okunmasının ardından Kasapoğlu ile gençler, birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti. Etkinliğe Türk öğrencilerin yanı sıra askeri okul öğrencileri, izciler, gençlik merkezinden öğrenciler ile milli sporculardan oluşan yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kocadere Köyü Kamp Alanı’ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı’nda sona erdi. Yürüyüşte Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 107. yılına ithafen 107 metrelik Türk bayrağı da açıldı.

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Bu fotoğraf hakkında bir şeyler

ŞANLI MÜCADELE

Yürüyüşün ardından Conkbayırı Anıtı’nda tören düzenlendi. Program saygı atışı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kasapoğlu törende, “Bu şanlı mücadelede hepimiz için alınacak çok mühim dersler var. 57. Alay, bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek payidar kalacağını, dosta düşmana, tüm dünyaya ilan eden bir kardeşlik öyküsüdür.” dedi.

 Yürüyüşün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde yapıldı. Kasapoğlu’nun öncülüğüne gerçekleşen tören, anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Şehitlikte İstiklal Marşı okundu ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kasapoğlu, yurdun ve dünyanın dört bir yanından gelerek yürüyüşe katılan gençlere teşekkür etti.

ANZAK KOYU’NDA ŞAFAK AYİNİ

Anzak Koyu’nda da geleneksel “Şafak Ayini” yapıldı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 200 kişilik grubun katıldığı programda, dualar edildi, çeşitli gösterimler yapıldı.

Nefes kesen gösteri

Törende, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi üzerinde gösteri sundu. Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı “Çelik Kanatlar” akrobasi timleri de helikopterle uçuş yaptı. Gösteriler, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

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FOTOĞRAF 9 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü programı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde bulunan Konuk Evi'nde saat 04.00'te başladı. Yürüyüş öncesinde, sahur vakti katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından, tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı. Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çanakkale Savaşları'nın 107'nci yılında 57'nci Alayı yad etmek üzere Vefa Yürüyüşü için bir aradayız. Çanakkale Ruhunu, 57'nci Alay'ın o fedakarlığını diri tutmak, önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Nasıl Sarıkamış'ta, Zafer Tepe'de, Dumlupınar'da var isek, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte her yıl 57'nci Alay Vefa Yürüyüşünde bir aradayız. Bu ruhu diri tutma ve kutsal emaneti yarınlara güçlü bir şekilde taşıma adına buradayız. Gençlerimizin tarih bilincini, vefa duygusunu diri tutma adına buradayız. Şükürler olsun her daim gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar gençlerimiz açısından heyecan verici olduğunu görüyoruz ve bu gece gençlerimizle Çanakkale'deki kamp alanımızda buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan'ın ruhuna uygun bir buluşmayı da gerçekleştiriyoruz. Az önce sahur ikramımızı gençlerle birlikte paylaştık. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Hakikaten ecdadımızın bize emanetini hem güçlü bir şekilde yarınlara taşıma adına onun bilinci ile yaşamaya gençlerimiz ile birlikte devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Çanakkale'nin tüm kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum\" diye konuştu. Ardından, Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldı ve çifte ezan okundu. 107 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Bakan Kasapoğlu ve katılımcılar, 57. Alay Yürüyüşü'ne başlamak için Kocadere Kamp Alanı'na hareket etti. Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.

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