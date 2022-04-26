57. Alay anısına

Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıl dönümünde binlerce genç, 107 metrelik Türk bayrağı ile Conkbayırı’na yürüdü. Katılımcılara, tümü şehit düşen 57. Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbası dağıtıldı.
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde “57. Alay Vefa Yürüyüşü” yapıldı. Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı’nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konukevi’ne gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere sahurda “yarma çorbası” ikram etti. Çifte sela ve ezan okunmasının ardından Kasapoğlu ile gençler, birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti. Etkinliğe Türk öğrencilerin yanı sıra askeri okul öğrencileri, izciler, gençlik merkezinden öğrenciler ile milli sporculardan oluşan yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kocadere Köyü Kamp Alanı’ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı’nda sona erdi. Yürüyüşte Çanakkale Kara Savaşları Zaferi’nin 107. yılına ithafen 107 metrelik Türk bayrağı da açıldı.
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ŞANLI MÜCADELE
Yürüyüşün ardından Conkbayırı Anıtı’nda tören düzenlendi. Program saygı atışı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kasapoğlu törende, “Bu şanlı mücadelede hepimiz için alınacak çok mühim dersler var. 57. Alay, bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek payidar kalacağını, dosta düşmana, tüm dünyaya ilan eden bir kardeşlik öyküsüdür.” dedi.
ANZAK KOYU’NDA ŞAFAK AYİNİ
Anzak Koyu’nda da geleneksel “Şafak Ayini” yapıldı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 200 kişilik grubun katıldığı programda, dualar edildi, çeşitli gösterimler yapıldı.
Nefes kesen gösteri
Törende, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi üzerinde gösteri sundu. Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı “Çelik Kanatlar” akrobasi timleri de helikopterle uçuş yaptı. Gösteriler, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.