58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bir ilk

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda, Alanya'dan İstanbul'a uzanan parkurda yarışların ve ilişkili aktivitelerin fotoğraflanmasına yönelik gerçekleştirilecek fotoğraf yarışmasında birinciye 25 bin, ikinciye 15 bin, üçüncü 10 bin lira para ödülü verilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu özel ödülü 7 bin 500 lira olarak belirlenirken, en fazla 3 eserin 4'er bin lira mansiyon ödülü kazanacağı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması'nda 20 eser de sergilenme hakkı kazanacak.

Son katılım tarihi 18 Ekim Çarşamba günü olan organizasyona, 18 yaşından büyük herkes katılabilecek. Katılımcılar en fazla 5 fotoğrafla yarışabilecek.











