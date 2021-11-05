Gündem 5inci Yargı Paketi görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonunda başladı
ANKARA

'5'inci Yargı Paketi' görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonu'nda başladı

TBMM Adalet Komisyonu'nda '5'inci Yargı Paketi' adı altında 8 kanunda değişiklik öngören 54 maddelik yasa teklifinin görüşmeleri başladı.

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Haber Merkezi DHA
5inci Yargı Paketi görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonunda başladı
TBMM Adalet Komisyonu

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un başkanlığında toplandı.

Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 37 milletvekilinin imzasını taşıyan 'İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini' görüşmeye başladı.

Sekiz ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik yasa teklifinde; icra ve iflasta elektronik satışı düzenleyen, borçlu ile alacaklı arasında denge kurulmasını sağlayan değişiklikler yer alıyor.

Ayrıca velayet davalarında 'çocuk haczi'ni sona erdirecek düzenleme de bulunuyor.

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